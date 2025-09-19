韓国で観客動員数初登場第1位を獲得した映画『君の声を聴かせて』(9月26日公開)の、場面写真が18日、公開された。

2009年に公開され、台湾で大ヒットを記録した映画『聴説』を韓国でリメイクした『Hear Me : Our Summer』が、邦題『君の声を聴かせて』として日本公開。誰もが経験する恋のときめきと、人生の葛藤を、手話のコミュニケーションを通じて描いた感動作となっている。

今回、ヨンジュン(ホン・ギョン)とヨルム(ノ・ユンソ)がはじめて会話した初々しい二人の様子や、自然あふれる公園で会話する姿など、秋のはじまりを感じる雰囲気の場面写真4点を独占解禁。ふたりの関係性のちょっとした変化が、季節の絶妙な移り変わりと重なり合って、ちょっとどこか懐かしさも感じさせる写真の数々となっている。

(C)2024 KC Ventures Co.,Ltd & PLUS M ENTERTAINMENT & MOVIEROCK Inc., All Rights Reserved