「男らしくて…」「体を拘束していたベルトが…」木村佳乃がその“パワー”に驚かされた共演俳優とは

映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』(公開中)の公開記念舞台挨拶が6日に都内で行われ、橋本環奈、眞栄田郷敦、木村佳乃、櫻井海音、安斉星来、鈴木福、本田真凜、吉田剛明、那須ほほみ、羽住英一郎監督が登壇した。

木村佳乃

“謎のおんな”というインパクトのある役どころで出演した木村は、「私はホラーが大好きなので、作品に参加できて嬉しかったです。みなさん、怖い映画を観終わったとは思えないニコやかな笑顔をありがとうございます」と観客に向けて笑顔で挨拶。

子どもの頃からホラー作品に親しんできたという木村。演じた“謎のおんな”については、「楽しくノリノリで撮影に臨みました」と回顧。「特殊メイクも大好きなので、オドロオドロしくやってもらいました」と満足げに語った。しかし、一方で「重要な役柄だったので、しっかりと怖く演じないとと思ってがんばりました」と作品への責任感ものぞかせた。

また、橋本との撮影について聞かれると、木村はこう語った。

「橋本さんとは明け方までずっと撮影しましたね。大変な撮影のなかでもずっと楽しそうにされていて、親心に心配になりました」とやさしい表情を見せつつ、「私もホラーなのに楽しいっていうのはどうなの? と思いながらも、とにかく楽しかったです」

さらに、眞栄田との共演では、ちょっとしたハプニングも。

「眞栄田さんに持ち上げられた時に(私の)体を拘束していたベルトが壊れるというハプニングがありました(笑)。男らしくて、パワーがすごかったです」と眞栄田のパワーに驚かされたと明かし、笑いを誘った。

ホラー作品でありながら、現場は終始和やかだったという同作の撮影現場。木村の軽やかで前向きな語り口からは、ベテラン女優ならではの柔軟さとチャーミングな一面が垣間見ることができた。