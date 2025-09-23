東武トップツアーズは、東武鉄道が主催する、街歩きを通した謎解きイベント「台東・墨田 謎解き時空旅絵巻 ～消えた浮世絵を追って～」を、KAGENAZOと共同で2025年10月1日(水)より開催する。

本イベントは、徒歩や鉄道・バスを使った街歩きを通して街を巡り、この地域ならではの魅力を再発見し楽しむことを目的とした、無料で参加できる謎解きイベント。イベントの舞台となる台東区と墨田区は、それぞれに独自の伝統文化を継承し、地域の歴史を尊重しつつも現代的な要素も取り入れ、お互いに影響しあいながら発展を遂げている地域であり、本イベントを通して、「江戸より受け継がれる伝統文化」と「進化する都市・東京」が交差されることで、東京ブランドのPRに寄与するものとなっている。

なお本イベントは、東京都が推進する、国内外へ東京の都市としての魅力を発信し、「東京ブランド」の確立に向けた取り組みの一環として東京観光財団が実施する、令和7年度「東京の魅力発信プロジェクト」に採択されている。

同社は今後も、国内外へ東京の都市としての魅力を発信し、「東京ブランド」の確立に向けた取り組みを推進していくとしている。

■謎解きイベント「台東・墨田 謎解き時空旅絵巻 ～消えた浮世絵を追って～」

日程：2025年10月1日(水)～2025年12月28日(日)

場所：東京ミズマチ®、錦糸町、両国、蔵前、浅草エリア

参加費用：無料

※謎解きにかかる通信費用や交通費などは参加者負担となる。

主催：東武鉄道

運営：東武トップツアーズ/FUN SPIRITS

謎解きキットは東武浅草駅構内「東武ツーリストインフォメーションセンター浅草」や東京ミズマチ®一部店舗等で入手可能。イベントの詳細は特設サイトにて。