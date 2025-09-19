飲食チェーン「PRONTO(プロント)」や「ワインの酒場。Di PUNTO(ディプント)」などを展開するプロントコーポレーションは、2025年10月3日(金)に、和カフェ業態『和カフェ Tsumugi(ツムギ)』を「イオンモール須坂」の開業と同時にオープンする。ツムギは今回の出店が長野県初、19店舗目(※期間限定店舗を除く)の出店となる。

2025年10月3日(金)開業の「イオンモール須坂」は、約170の専門店が集結する長野県最大級の商業施設として注目を集めている。主要県道長野須坂インター線に接し、上信越自動車道の須坂長野東インターチェンジからも至近で、車でのアクセスが良好な立地のため、広域からの集客も期待できる。ツムギは「イオンモール須坂」に出店することについて、「新しいお客様との出会いを期待し、今回の出店に至りました。地域の皆様から愛される店づくりを目指して参ります」としている。

■ツムギの特長①：種類豊富な和スイーツ

ツムギでは「和と洋の融合」をテーマにした種類豊富な和スイーツを用意。看板商品は「天然水の削り氷」で、全国有数の花こう岩地帯の天然水から作られた高純度な氷を、極薄に削ることで生まれる“ふわふわ”の食感が特徴となっている。そのほか、趣向を凝らしたあんみつやケーキ、 鳥かごをイメージした和のアフタヌーンティーセットなどを取り揃えており、こだわりの食材と遊び心のある発想を掛け合わせた、オリジナルの和スイーツを堪能できる。

天然水の削り氷 濃い苺みるく

焼きみたらしとほうじ茶のクリームあんみつ

■ツムギの特長②：大阪の老舗茶屋の日本茶・日本茶ハーブティー

ツムギでは、創業160年の歴史をもつ大阪の老舗茶屋の日本茶を提供。各地から厳選した日本茶はもちろん、ツムギでしか味わえない袋布向春園茶葉インストラクターによる日本茶ハーブティーも用意されている。