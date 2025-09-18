緑の中のファミリーランドむさしの村(埼玉県加須市)は、2025年9月20日(土)から10月31日(金)(水曜日は休園日)の期間、秋のお出かけシーズンを盛り上げるため「むさしの村deハロウィン」としてハロウィンイベントを開催する。

期間中は小学生までの子ども限定で全身仮装で来園するとオリジナルシール＋お菓子すくい取りをプレゼント。やぎさんうさぎさんのハロウィンふれあい体験、レンタル仮装フォトスポットやハロウィンフォトスポット、ハロウィン手作り工作体験など楽しいイベントが盛りだくさんとなっている。

【イベント内容】※参加には入園料金が別途必要

●全身仮装での来園でオリジナルシール＋お菓子すくい取りプレゼント

小学生以下の子ども限定で参加可能。全身仮装とは、洋服を含む全身で仮装をしている状態で、カチューシャや帽子、フェイスペイントやヘアゴム・ネイルなど一部のみの仮装は対象外。

●やぎさんうさぎさんのハロウィンふれあい体験

土日祝限定開催。動物の体調により動物イベントの開催状況は変動する。

●レンタル仮装フォトスポット

≪かぼちゃ≫≪おばけ≫≪恐竜≫≪魔女≫≪ピザ≫≪バナナ≫などたくさんの衣装の中から、好きな衣装を選んで仮装を楽しめる。

●ハロウィンフォトスポット

園内には巨大カボチャなどのハロウィンフォトスポットを多数用意。

●ハロウィン工作体験

・ハロウィン貯金箱作り体験 …… 1個600円(全3種)

・ハロウィンツリー作り体験 …… 1個600円(全1種)

・カボチャキャンドル作り体験 …… 1個500円(全2種)

・モンスターティッシュケース作り体験 …… 1個600円(全1種)

※イベント内容は予告なく変更・中止になる場合がある。

期間中はさつまいも不作でごめんね割(土日祝限定)・宝さがし(土日祝限定)・秋野菜の収穫体験など、楽しいイベントも盛りだくさん。イベントの詳細は公式サイトにて。