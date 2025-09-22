西武園ゆうえんち(埼玉県所沢市)では、今年開業75周年、また、2025年は昭和100年となることから、この特別な時間を「西武園ゆうえんち 昭和100年大祭典」と銘打ち、どの世代もそれぞれが思い描く昭和を体験できる数多くのイベントを次々と開催。2025年10月17日(金)～11月16日(日)に、“心がきゅんとなる”イベントが盛り沢山の「秋のバラフェスタ」を開催する。

西武園ゆうえんちの「バラエン」は専属のフレンズクルー(ガーデナー)が開花時期を調整しながら大切に育てており、取り扱うバラは約150品種・1,400株。「バラエン」は全長が約130mで、「イングリッシュガーデン」、「クラシカルガーデン」など、特徴ごとにエリア分けされ、色鮮やかなバラが咲き乱れており、春よりも、色や香りが強く、一輪一輪のバラの美しさを存分に味わうことができる。

「秋のバラフェスタ」では“心がきゅんとなる”をテーマにしたさまざまなイベントを開催しており、バラを鑑賞しながら楽しめる「推しバラ総選挙」・「バラの恋文ラリー」のほか、「クラシカルガーデン」では、体験型の新フォトスポット「想いの鐘」が登場する。

また、隣接する「中国割烹旅館 掬水亭」では、西武園ゆうえんちで開催される「秋のバラフェスタ」とタイアップした商品を2025年10月17日(金)より販売し、バラをイメージしたクリームソーダや、西武園ゆうえんちの「1日レヂャー切符」が付いたオトクなランチセットなども用意される。

さらに、60歳以上限定で「大人のローズチケット」を購入すると「オリジナルエコバッグ」やSEIBU Smile POINTがもらえるキャンペーンも実施される。