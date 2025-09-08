BS日テレで火曜日21時から放送している『友近・礼二の妄想トレイン』。9月9日は「京成電鉄で行くトレインビュー百景旅」と題し、中川家の礼二さんが列車を眺められる絶景「トレインビュー」を探訪する。途中から「まさかの人物」も飛び入り参加するという。

『友近・礼二の妄想トレイン』は、鉄道好き・旅好き芸能人たちがさまざまな旅を楽しむ番組として放送中。9月9日は、前週の友近さんに続き、MCが2週連続で思い思いの旅に出る企画の第2弾を放送する。「京成電鉄が大好き」という礼二さんが「トレインビュー」を訪ね、京成線のベストスポットを狙う。

今回の旅は日暮里駅からスタート。JR各線と京成線が乗り入れる駅だけに「鉄ちゃん大歓喜のスポット」があり、その道すがらにもビュースポットが点在するという。「日暮里は結構電車集まってますからね」と期待を膨らませる礼二さんは、沿線のビジネスホテルを訪問。最上階となる15階の部屋でカーテンを開けると、礼二さんもひと目ぼれの眺めが広がり、「お! これはええわ!」「こういうのを見ると、Nゲージを作りたくなる……」と気に入った様子。スタッフから「最高のトレインビュースポット」を問われ、礼二さんはある場所を挙げる。

沿線のイタリア料理店でグルメも堪能

実際に電車に乗り、ビュースポットの発掘を開始すると、車窓から気になる店舗を発見。早速下車し、リサーチを開始する。店舗へ行く途中にも、あまり知られていないビュースポットを発見し、「意外にここ、穴場やぞ?」と礼二さんの「鉄ちゃんセンサー」が反応する。そんな礼二さんらが訪れた店舗は、沿線でにぎわいを見せるイタリア料理店。2階に通され、予想通りの見事な眺めに、「ここ覚えたから、次も来る、普通に」と再訪を誓うのだった。礼二さんはその後も、次々と絶好スポットを発見。毎回、ロケ地探しに苦心する準レギュラーの演歌歌手、徳永ゆうきさんに「愛あるツッコミ」を加える。

次にめざした駅は、映画『男はつらいよ』シリーズでも有名な「柴又・帝釈天のお膝元」柴又駅。線路と建物が近く、下町ならではの雰囲気で次なるスポットを探していると、どこからか「礼二さん!」と声が。美容室の2階から、泡だらけの頭で礼二さんを呼んだのは、番組でもおなじみ「鉄オタ」マネージャーの南田裕介氏だった。この美容室も「なかなかのビュースポット」とのこと。沿線の定食店にも、行き交う列車を楽しめるテラス席があり、「住もうかな、このへん」と南田氏。この言葉を受けて、礼二さんは次なる企画を思い付く。

帝釈天から程近い渡し船「矢切の渡し」でしばしの船旅も。船頭の粋な計らいで、京成線と北総線が渡る橋梁の近くへ行く場面もあり、こどものようにはしゃぐ礼二さんと南田氏。「そして打ち上げももちろん、電車を肴に」行うのだった。