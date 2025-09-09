東京都交通局と東京さくらトラム(都電荒川線)の沿線4区(荒川区・北区・豊島区・新宿区)で構成する都電荒川線沿線4区地域活性化協議会では、令和7年9月13日から令和7年10月19日までの間、「東京さくらトラム(都電荒川線)クイズラリー」を開催する。

参加者には東京さくらトラム(都電荒川線)のマスコットキャラクター「とあらん」をはじめ、沿線4区のキャラクターが登場するクイズ帳を配布。かわいいキャラクターたちが自身のプロフィールを紹介するとともに、それぞれの区の施設や観光スポットを案内しているので、この秋、東京さくらトラムに乗りながら、沿線4区のクイズラリーを楽しんでみよう。

また、クイズラリーの開始日にあわせて、とあらんの新グッズが発売されるので、こちらもチェックしておきたい。

【開催期間】

令和7年9月13日(土)から令和7年10月19日(日)まで

※クイズラリー参加の際は、都電一日乗車券(大人400円、小児200円)を利用すると便利。東京さくらトラム(都電荒川線)デジタル乗車券も購入できる。

【実施内容】

・クイズ帳を入手し、沿線施設10カ所に設置されたクイズポイントをめぐり、クイズ帳の回答欄に回答と必要事項を記入したうえで、各ポイントにある応募箱に投函。

・正答数に応じて、抽選で東京さくらトラム(都電荒川線)沿線4区の素敵な賞品や交通局グッズがプレゼントされる。

・当選者の発表は賞品の発送をもって代えられる(令和7年11月中旬発送予定)。

【クイズポイント設置場所(10施設)】

三ノ輪橋おもいで館、吉村昭記念文学館(ゆいの森あらかわ内)、あらかわ遊園、荒川電車営業所、北とぴあ、渋沢×北区 飛鳥山おみやげ館、巣鴨地域文化創造館、雑司が谷案内処、甘泉園公園管理事務所、漱石山房記念館

【クイズ帳配布場所】

・各クイズポイント設置場所

・都営地下鉄各駅(押上、目黒、白金台、白金高輪、新宿線新宿駅を除く)、日暮里・舎人ライナー 日暮里駅、荒川電車営業所

【クイズ帳配布開始日】

令和7年9月13日(土)各施設営業開始時間から ※なくなり次第配布終了