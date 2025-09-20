9月26日に最終回を迎える連続テレビ小説『あんぱん』(NHK総合 毎週月～土曜8:00～ほか ※土曜は1週間の振り返り)で主人公・のぶを演じた今田美桜にインタビュー。次女・蘭子役の河合優実、三女・メイコ役の原菜乃華との共演について話を聞いた。

112作目の朝ドラとなる『あんぱん』は、漫画家・やなせたかしさんと妻・暢さん夫婦をモデルに、何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した『アンパンマン』にたどり着くまでを描く愛と勇気の物語。小松暢さんがモデルのヒロイン・朝田(柳井)のぶ役を今田美桜、やなせたかしさんがモデルの柳井嵩を北村匠海が演じ、脚本は中園ミホ氏が手掛けた。

朝田家の3姉妹は、地元・高知から3人とも上京し、支え合う関係がずっと続いているが、今田は「3姉妹で過ごす時間は本当に楽しかったですし、2人ともすごくかわいくて、長女として癒やされている部分がたくさんありました」と振り返る。

印象に残っている3姉妹でのシーンについては、「本当にたくさんあるんですけど、高知ロケで行った海のシーンもすごく印象深いですし、のぶが次郎さんと結婚する時に、最後3人で過ごしてラジオ体操をするシーンは、本当に寂しくなって、不思議な気持ちとともに、本当に姉妹でいられているんだなと実感しました」と述べ、さらに「最近だと、蘭子の部屋で3姉妹で語り合うシーンも、ちょっと昔に戻ったけど、大人ならではの空気感に変わっているなと思い、印象的でした」と加えた。

また、河合と原から「かなり刺激を受けました」と言い、「原菜乃華ちゃんは、カメラが回ってないところでもメイコという感じで、あれは実際の原さんなのか、もしかしたらメイコだから常々そうしているのかなとか。2人とも年は下ですがしっかりしていますし、お芝居もそうですが、現場での佇まいなども刺激を受ける瞬間がたくさんありました」と語っていた。

■今田美桜

1997年3月5日生まれ、福岡県出身。ドラマ『花のち晴れ～花男Next Season～』(18)で話題になり、その後、映画・ドラマ・CMなどで幅広く活躍。ドラマの近作は『おかえりモネ』(21)、『悪女～働くのがカッコ悪いなんて誰が言った?～』(22)、『トリリオンゲーム』『いちばんすきな花』(23)、『花咲舞が黙ってない』(24)、映画の近作は『東京リベンジャーズ』シリーズ、『わたしの幸せな結婚』(23)、『AT THE BENCH』（24）、劇場版『トリリオンゲーム』(25)など。2025年度前期のNHK連続テレビ小説『あんぱん』で主演を務めている。2025年12月に『映画ラストマン -FIRST LOVE-』が公開予定。

