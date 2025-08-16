連続テレビ小説『あんぱん』(NHK総合 毎週月～土曜8:00～ほか ※土曜は1週間の振り返り)で主人公・のぶを演じている今田美桜にインタビュー。本作への出演がどんな経験になっているか、また、夫役を演じている北村匠海との6度目の共演の感想を聞いた。

連続テレビ小説『あんぱん』(NHK総合 毎週月～土曜8:00～ほか ※土曜は1週間の振り返り)で主人公・のぶを演じている今田美桜にインタビュー。本作への出演がどんな経験になっているか、また、夫役を演じている北村匠海との6度目の共演の感想を聞いた。

「のぶと一緒に生きているんだなという感覚」 反響にも喜び

112作目の朝ドラとなる『あんぱん』は、漫画家・やなせたかしさんと妻・暢さん夫婦をモデルに、何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した『アンパンマン』にたどり着くまでを描く愛と勇気の物語。小松暢さんがモデルのヒロイン・朝田(柳井)のぶ役を今田美桜、やなせたかしさんがモデルの柳井嵩を北村匠海が演じ、脚本は中園ミホ氏が手掛けている。

幼馴染ののぶと嵩がようやく結ばれ、夫婦として支え合う日々が描かれているが、今田は1人の人生を長く演じる朝ドラならでは境地を体験しているという。

「これほどに役と一緒に悩んだり、涙したりという経験は、今までもあったつもりでいましたが、よりそれを感じて、役としてなのか、自分としてなのかわからなくなっているぐらい、のぶと一緒に生きているんだなという感覚になっています。それはすごく財産だし、こんな経験もう二度とできないかもしれないと思うぐらいの気持ちでいます」

本作にはやなせさんの名言が散りばめられているが、それらの名言が今田の心にも刻まれている。

「たくさんの名言が登場してきましたが、私自身も『この言葉、大事にしたいな』と思うものがあります。寛先生(竹野内豊)の『絶望の隣は希望じゃ』という言葉は、自分がそうなった時も思い返して前を向きたいなと思える言葉です」

また、反響にとても喜びを感じているという。

「毎日、その日の放送について記事にしていただいて、一緒に盛り上げていただいてありがとうございますという思いですし、視聴者の皆さんのコメントも、こんなに細かく見ていただけているんだなと思って、励みになっています」

のぶの内面についても視聴者の方々が細かく見てくれているとうれしそうに話す。

「のぶは小さい頃は思ったことをしっかり口に出していましたが、大人になるにつれて、そして自分が一度間違ってしまったという思いもあって、本音を口にする瞬間があまりないんです。でも表情で何を考えているのかわかると言ってくださったり、そういうところもすごく細かく見てくれているんだなと思ってうれしいです」

「今までで一番距離の近い役」6度目の共演で信頼関係がさらに強く

のぶと嵩がようやく結婚したことについては、「『本当によかったね』と思っています」と笑顔を見せる。

「お互い自分のやりたい道をしっかり進んで歩んで、どん底に落ちそうになったら引っ張り上げて、お互いそうやって生きてきたなと思います。2人でいろんな苦難を乗り越えながら、やっと一番近くで見守れるんだなと。嵩の絵が大好きなのは小さい時から変わらないし、そういう嵩が好きだったけど、距離がすごく遠かったので、やっとそばで見守れることがうれしいです」

そして、嵩役の北村について「いつも寄り添ってくれる人」だと言い、北村が自身のことを「キャッチャー」と表現していたが、今田も名キャッチャーだと太鼓判を押す。

「嵩と似ていて、静かに温かく見守ってくれていて、何かあったらさらっとすくってくれる。それはお芝居でもそうだし、そうではないところでも。2人のシーンでこうしようと話すことはあまりないんですけど、何でもすくってくれるから何を投げても大丈夫って思います」

今田と北村は本作で6度目の共演。最初から出来上がっていた信頼関係がさらに強まっているようで、「北村さんはキャッチ能力がすごいので、もともと信頼していましたが、今回幼馴染を経て夫婦になるという、今までで一番距離の近い役なので、毎日一緒に撮影させてもらって一緒に過ごす時間が多いので、それだけでも信頼関係が生まれているのかなと思っています」と語っていた。

■今田美桜

1997年3月5日生まれ、福岡県出身。ドラマ『花のち晴れ～花男Next Season～』(18)で話題になり、その後、映画・ドラマ・CMなどで幅広く活躍。ドラマの近作は『おかえりモネ』(21)、『悪女～働くのがカッコ悪いなんて誰が言った?～』(22)、『トリリオンゲーム』『いちばんすきな花』(23)、『花咲舞が黙ってない』(24)、映画の近作は『東京リベンジャーズ』シリーズ、『わたしの幸せな結婚』(23)、『劇場版ドクターX』『AT THE BENCH』（24）、劇場版『トリリオンゲーム』(25)など。2025年度前期のNHK連続テレビ小説『あんぱん』で主演を務めている。

(C)NHK