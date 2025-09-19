9月26日に最終回を迎える連続テレビ小説『あんぱん』(NHK総合 毎週月～土曜8:00～ほか ※土曜は1週間の振り返り)の特別編が、9月29日～10月2日(各日23:00～23:25)の4夜連続で放送されることが19日、発表された。

112作目の朝ドラとなる『あんぱん』は、漫画家・やなせたかしさんと妻・暢さん夫婦をモデルに、何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した『アンパンマン』にたどり着くまでを描く愛と勇気の物語。小松暢さんがモデルのヒロイン・朝田(柳井)のぶ役を今田美桜、やなせたかしさんがモデルの柳井嵩を北村匠海が演じている。

特別編は、人気キャラクターたちの知られざる物語を描くスピンオフドラマと『あんぱん』出演者の座談会を盛り込んだ25分×4回。

ドラマはそれぞれ、辛島健太郎(高橋文哉)、メイコ(原菜乃華)、いせたくや(大森元貴)、中尾星子(古川琴音)が主人公。健太郎のプロポーズ秘話(第1回)、メイコのミュージカル出演の舞台裏(第2回)、スランプに陥ったたくやの悩み(第3回)、嵩とのぶのもとで働く星子の決意(第4回)を描く。

座談会パートでは、『あんぱん』主演・今田美桜と『ばけばけ』主演・高石あかりの対談のほか、約1年に渡った撮影の裏話や思い出のシーンを、出演者が語る。

『あんぱん』特別編の概要

■9月29日(月) 第1回 「健ちゃんのプロポーズ」(15分) 主人公：辛島健太郎(高橋文哉)＋『あんぱん』主演・今田美桜、『ばけばけ』主演・高石あかり対談(10分)

■9月30日(火) 第2回 「メイコの初舞台」(15分) 主人公：辛島メイコ(原菜乃華)＋河合優実×原菜乃華×高橋文哉×大森元貴による座談会(10分)

■10月1日(水) 第3回 「男たちの行進曲」(15分) 主人公：いせたくや(大森元貴)＋今田美桜×北村匠海による対談 前編(10分)

■10月2日(木) 第4回 「受け継ぐもの」(15分) 主人公：中尾星子(古川琴音)＋今田美桜×北村匠海による対談 後編(10分)

制作統括 倉崎憲チーフ・プロデューサー コメント

「あんぱん」を愛してくださっている皆様から多くのお声をいただき、このたび特別編の放送が決定しました。本編で描かれなかった物語を、各夜とも1シチュエーションで描きます。懐かしい曲や新たな曲まで、いろんな曲も出てきます。いつもの朝ではなく夜にも楽しいひとときをお届けしたく、座談会含めチーム一同で楽しく収録させていただきました。

その前に、ドラマ本編も残すところあと1週間。来週がいよいよ最終週です。今も愛され続けるアンパンマンがどう飛び立っていくのか、のぶと嵩をはじめ各登場人物たちがこの先どう生きていくのか。

なんのために生まれて、なにをして生きるのか。ぜひ最終回まで一緒に見守っていただけますと幸いです。

(C)NHK