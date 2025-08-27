現在放送中の連続テレビ小説『あんぱん』(NHK総合 毎週月～土曜8:00～ほか ※土曜は1週間の振り返り)で辛島健太郎役を務めている高橋文哉にインタビュー。柳井嵩役の北村匠海といせたくや役の大森元貴(Mrs. GREEN APPLE)との共演の感想を聞いた。

112作目の朝ドラとなる『あんぱん』は、漫画家・やなせたかしさんと妻・暢さん夫婦を モデルに、何者でもなかった2人が“逆転しない正義”を体現した『アンパンマン』にたどり着くまでを描く愛と勇気の物語。小松暢さんがモデルのヒロイン・朝田(柳井)のぶ役を今田美桜、やなせたかしさんがモデルの柳井嵩を北村匠海が演じている。

高橋演じる健太郎は、嵩の東京高等芸術学校時代の同級生で、小倉連隊で嵩とともに戦争を体験。戦後、高知の闇市で嵩と店を開いた後、東京でNHKのディレクターとなり、プライベートではメイコ(原菜乃華)と結婚し、2人の娘を授かった。

高橋は、健太郎と嵩の関係性について「羨ましい」と語る。

「学生時代から一緒にいて、義理の兄弟に。たくちゃんと3人のシーンが多く、たくちゃんは嵩を尊敬して才能も買っているという中で、健太郎はシンプルに嵩の描く絵や詩がすごく好きで、自分が番組を作る時に一緒にやろうよという感じなんです」

嵩役の北村とは、「こんなにもいろいろなお話をできる関係性になると思ってなかった」とうれしそうに話し、出会いに感謝している。

「僕がお仕事をしていく中で、追いかけていきたい存在だなと。お芝居だけでなく、この世界に対する熱量が見え、頼りたいなと思う瞬間がたくさんあります。僕が見たい世界を見ていらっしゃるのかなという部分があるので、北村さんと出会えたことは、すごく大きな柱になるなと思います」

北村との共演シーンで最も印象に残っているのは、芸術学校に入学した初日、健太郎が嵩に「柳井くんやなかとね!」と声をかけたシーンだという。

「あのシーンがずっと頭に残っていて。家やカフェで話している時とか、たまにあのシーンがよぎる瞬間があります。健太郎もこういう風に時折思い出しながら、嵩の力になりたいと思っているのかなと思う瞬間があって、あのシーンはすごく思い出します」