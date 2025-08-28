映画『君の声を聴かせて』（9月26日公開）のジャパンプレミアが、28日に都内で行われ、ホン・ギョン、ノ・ユンソ、キム・ミンジュ、チョ・ソンホ監督が登壇した。

ミンジュは、黒のミニ丈ワンピースにヒールを合わせたシックな装いで登場。整ったスタイルと完成されたビジュアルで、会場に集まったファンを魅了した。

……ところが、登壇のタイミングでハプニングが。

先頭で登壇したミンジュが、壇上に上がろうとすると、ヒールのストラップが外れてしまう。

しかし、すぐ後ろにいたホン・ギョンがとっさにフォロー。その紳士的な振る舞いで会場に集まったファンを虜にしていた。

照れ笑いを浮かべながら登壇したミンジュは、久しぶりの来日についてこう話す。

「私はこれまでは、IZ*ONEとしてその活動のために日本に来ていたんですが、久しぶりにまた来日することができて、うれしく思います」

また、自身に起こったハプニングも笑顔で振り返り、

「いつもファンの皆さんが待っていてくださるので、その気持ちに感謝しています。なので、かっこよく登場したかったのですが、先ほど靴の紐がほどけてしまい、申し訳ありませんでした(笑)」と、場の空気を和ませた。

イベント中も、ハートマークや手を振るなどのファンサービスで終始、ファンとのコミュニケーションを楽しんだミンジュ。久々の来日は、ファンとの距離が一段と縮まる温かい時間となった。