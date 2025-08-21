韓国で観客動員数初登場第1位を獲得した映画『君の声を聴かせて』(9月26日公開)のコメント動画が、公開された。

2009年に公開され、台湾で大ヒットを記録した映画『聴説』を韓国でリメイクした『Hear Me : Our Summer』が、邦題『君の声を聴かせて』として日本公開。誰もが経験する恋のときめきと、人生の葛藤を、手話のコミュニケーションを通じて描いた感動作となっている。

昨年11月に韓国で行われた同作のVIP試写会には、本作に出演するノ・ユンソとNetflix『20世紀のキミ』で共演したビョン・ウソクをはじめ、『ペントハウス』に出演するキム・ヨンデ、StrayKids・ヒョンジン、aespa・ジゼルなど多くのスターが参加。さらに、キム・ミンジュの出演作ということもあり、IZ*ONEとしてともに活動していたメンバーも応援に駆け付けた。

今回公開されたのは、同試写会に参加した有名人からのコメント動画。THE BOYZ・ジュヨンとSF9・チャニは、「感動的なシーンがいくつもあった」「本当に心が温かくなった」と絶賛、さらに、2021年に『STREET WOMAN FIGHTER』に出演してからトップダンサーとして活躍しているリジョンからは「君の声を聴かせて、がんばれ!」という応援コメントが寄せられている。

また、新たに予告映像2本も公開。「あの夏、君と出会って僕は変わった」とヨンジュン(ホン・ギョン)、ヨルム(ノ・ユンソ)、ガウル(キム・ミンジュ)の3人が出会い、夢を追いながら日常を懸命に生きる姿が描かれるなか、「僕が君を大事にするよ」とヨンジュンとヨルムの恋が動く様子も明らかに。フレッシュな俳優の魅力がつまった爽やかな映像となっている。

(C)2024 KC Ventures Co.,Ltd & PLUS M ENTERTAINMENT & MOVIEROCK Inc., All Rights Reserved