ファミリーマートは9月27日・28日、ファミチキの食べ放題企画「ファミチキ あげあげ祭 ～夢のファミチキ食べ放題～」(参加費1,000円)を全国10箇所のファミリーマート店舗で開催する。

同社は9月16日から、総額約2億円相当のクーポンやグッズがもらえる「ファミチキ あげあげ祭」を全国で実施している。今回、同キャンペーンの一環として、ファミチキを心ゆくまで堪能できる食べ放題企画を開催する。

同企画では、ファミチキに加え、ピリ辛テイストの「ファミチキ レッド」をそれぞれ完食していることを条件に、いずれも制限時間30分以内でおかわり自由に食べ放題できる。さらにファミチキをサンドして楽しめる「ファミチキバンズ」(1人2個まで)や、新潟県津南の天然水600mlまたは宮崎県霧島の天然水600mlも用意されている。

実施店舗は、ファミリーマート 地下鉄新道東駅前(北海道)、ファミリーマート 仙台クリスロード(宮城)、ファミリーマート NTT関東病院前(東京)、ファミリーマート 市沢町(神奈川)、ファミリーマート ナディアパーク前(愛知)、ファミリーマート 御器所駅前(愛知)、ファミリーマート 旧居留地東(兵庫)、ファミリーマート 大正駅北(大阪)、ファミリーマート 福大工学部前(福岡)、ファミリーマート 福岡土井四丁目(福岡)となる。

各日14時～、15時～の2回実施される。参加人数は各回10名だが、一部店舗では参加人数が異なる。参加費は1,000円。

参加には事前のチケット購入が必要となる。9月19日18時より、先着制にて専用の参加チケット購入サイト、店頭マルチコピー機にて販売を開始する。参加者には特典として、「限定ステッカー(1枚)」をプレゼントする。