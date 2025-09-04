ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」のリアルイベント『夏祭り2025 in 東京ポートシティ竹芝ポートホール』が8月29日、都内で行われた。

星野アリス、みのり Minori、くつこ Marimba

みのりが39,922,936ポイントを獲得

『夏祭り2025 in 東京ポートシティ竹芝ポートホール』は、今年で10回目を迎える「竹芝夏ふぇす」と初めてコラボレーションしたリアルイベント。当日の会場を第一会場(屋外)と第二会場(屋内)の2つのエリアに分け、第一会場では、夏祭りをテーマに装飾が施された屋台が一部の時間で開放され、「17LIVE」ユーザーと当日の登録者がお祭りを楽しんだ。

そして、事前に開催されたアプリ内イベントを勝ち抜いたライバーが、一堂に会してライブ配信バトルを実施。その結果、みのり Minoriが39,922,936ポイントを獲得し、見事1位の座をつかみ取った。

みのり Minori 表彰スピーチ

大きなイベントで上位を目指すのは不安や戸惑いもたくさんありました。毎日変わる状況の中で、きっと、皆さんを困らせてしまったり、心配させてしまったこともあると思います。でも、どんな時も、誰一人欠けちゃいけない、みんなで一緒に行こうと思い、発信し続けてきました。

みんながいてくれるからこそ、自分も頑張れたし、一人では絶対にたどり着けなかった景色を一緒に見ることができるこのライブ配信が、私は大好きです。

私はたくさんの人に応援してもらえるライバーになりたいという気持ちをずっと大切にしています。どんなことがあっても、この気持ちは変わらないし、ブレないです。

だから、これからもどうか、そばにいてください。本当は私がみんなに元気を与える立場なのに、気づけば、逆にみんなから元気をもらっていました。みんながいるから、毎日楽しく配信できています。

枠のみんなに、私を応援して良かったと思ってもらえるように、みんなが自慢できるようなライバーでいられるよう、これからも全力で頑張ります。

改めて、この1カ月間、あたたかい応援を本当にありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いします。