ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が17日より、2026年に創業100周年を迎えるギフト販売専門企業大手のシャディと初となるコラボレーションイベント「Vライバー限定! 17LIVEコラボおせちに掲載のチャンス!」を開催している。

PRポスター広告への掲載権も

「17LIVEコラボおせちに掲載のチャンス!」は、「17LIVE」で活動中のVライバーであれば、誰でも参加が可能。本日より開催するアプリ内イベントで上位に入賞し、オーディションで選出された計5名のVライバーは、コラボレーションする『八角おせち』(11月10日から12月5日の期間で数量限定販売予定)で使用する風呂敷や箸袋、巾着、装飾用の絵馬といったノベルティグッズへのデザインとして掲載される権利が贈られる。さらに、2025年11月末頃に秋葉原駅で掲出予定のPRポスター広告への掲載権も贈られる。