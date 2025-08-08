ファミリーマートは8月8日、毎週金曜日にフラッペが100円引きになるおトクなセールを全国のファミリーマートで開始した。

8月の毎週金曜日はフラッペが100円引きに

本格的な暑さを乗り越える一助として、毎週金曜日を「フラッペフライデー」とし、フラッペ全品を100円引き(税込)で販売する。今年は長引く暑さに備え、過去最大となる5週連続で開催する。セール開催日は2025年8月8日、8月15日、8月22日、8月29日、9月5日となる。

ゴディバ監修フラッペが再登場

セール期間にあわせて、ゴールデンウィークに販売し好評だった「ゴディバWチョコレートフラッペ」(498円)と「ゴディバストロベリーチョコレートフラッペ」(498円)を8月12日に再販売する。

Wチョコレートフラッペは、チョコソースと、チョコレートアイスにチョコチップを混ぜ合わせた2層仕立てで、贅沢にチョコレートが味わえるフラッペ。2層を混ぜ合わせることで、チョコソースのなめらかさとチョコレートアイスのさっぱり感を同時に楽しむことができる。チョコチップの食感も感じられ、最後まで飽きのこない一杯。

ストロベリーチョコレートフラッペは、果肉感たっぷりの苺果肉ソースと、チョコレートアイスにチョコチップを混ぜ合わせた2層仕立てのフラッペ。2層を混ぜ合わせることで味の変化が感じられ、苺の果肉とチョコチップの食感も楽しめる。

発売中の「アフタヌーンティーピーチアールグレイミルクティーフラッペ」(360円)も100円引きの対象となる。ぷるっと食感の白桃果肉が入ったフラッペで、アールグレイが爽やかに香るさっぱりとした味わいが楽しめる。