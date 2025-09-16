イオンファンタジーは、1996~2002年にかけてNHK教育テレビで放送され人気を博した、パペット番組『ハッチポッチステーション』のプライズゲーム用景品「ハッチポッチステーション ぬいぐるみパペット」と、カプセルトイ用商品「ハッチポッチステーション めじるしラバーチャーム」を「モーリーファンタジー」、「PALO」をはじめとするアミューズメント施設等において9月19日より順次展開する。

幼児だけでなく大人にも人気があった、パペットによるバラエティーショー『ハッチポッチステーション』のオリジナルプライズとカプセルトイが初登場。プライズでは、番組に登場したパペットを忠実に再現した可愛らしい「ジャーニー」と「ミス・ダイヤ」の「ぬいぐるみパペット」全2種類、カプセルトイでは、ペットボトルや傘に付けると目印になる「めじるしラバーチャーム」全5種類を展開する。

「ハッチポッチステーション」ぬいぐるみパペットは、「ジャーニー」と「ミス・ダイヤ」の細部までこだわって番組に登場したパペットを忠実に再現した可愛らしいぬいぐるみパペット。

「ハッチポッチステーション」めじるしラバーチャーム(498円)は、『ハッチポッチステーション』に登場するキャラクターたちのラバーチャーム。ペットボトルや傘に付けると目印になる。青い服のジャーニー、緑の服のジャーニー、ミス・ダイヤ、トランク、エチケットじいさんの全5種類。