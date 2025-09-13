気持ちのいいお天気の日。歩き始めの赤ちゃんがよちよちとお散歩を楽しんでいます。ところがこのあと……思わず「人生1周目だなあ」と微笑んでしまう出来事が待ち受けていました。

ういういしい足取りでトコトコとお散歩をする1歳の「とちゃん」。すると、目の前に階段が現れました。

まずはしゃがんで、ぐるりと体を回転させて、お尻から慎重に階段を降りていきます。 小さな両手で倒れないように手で支えながら上手に降りましたが……

2段目を降りるのかと思いきや、1段降りたところで何かをひらめいたようです。

再び手をついて……

なんとまた登ってしまいました!

前しか向かない、未来しか見えていない――そう思わせるカッコいい後ろ姿で、ずんずんと去っていくとちゃんでした。そっちじゃないよ～。

まさに「人生1周目」だからこそ繰り出される予想外の動きが多くの注目を集め、この動画はなんとTikTokで224万回以上再生されています。

「どこ行くねーんｗ可愛すぎる」「前しか向いてなくて尊敬」「反対側に同じ階段作ったら永久機関の完成ですね」「言うて私も人生1週目なんだけどね」「将来も前向いてずっと歩いてほしい」など、たくさんのコメントが寄せられました。

@tototochan26さんのアカウントでは、毎日を全力で楽しむとちゃんの可愛らしい姿を発信しています。これからどんな風に成長していくのか楽しみですね。