大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』(NHK総合 毎週日曜20:00～ほか)の新キャスト3人が15日に発表され、井上芳雄、くっきー！(野性爆弾)、津田健次郎の出演が明らかになった。

左から くっきー！、井上芳雄、津田健次郎

江戸時代中期の吉原を舞台に、東洲斎写楽、喜多川歌麿らを世に送り出し、江戸のメディア王にまで成り上がった“蔦重”こと蔦屋重三郎(横浜流星)の波乱万丈の生涯を描く本作。脚本は、『おんな城主 直虎』(17)以来、8年ぶり2度目の大河ドラマとなる森下佳子氏が手掛けている。

このたび、蔦重が耕書堂に出入りさせていた、次代に繋げる戯作者、絵師を演じるキャストが発表された。

井上芳雄は、弥次さん喜多さんの珍道中『東海道中膝栗毛』生みの親である重田貞一(のちの十返舎一九)、くっきー！は、『富嶽三十六景』で今なお世界中から愛される天才絵師・勝川春朗(のちの葛飾北斎)、津田健次郎は、江戸の大ベストセラー『南総里見八犬伝』を書いた異才の戯作者・滝沢瑣吉(のちの曲亭馬琴)を演じる。くっきー！と津田は大河ドラマ初出演となる。

■井上芳雄コメント

二回目の大河ドラマで、十返舎一九を演じさせて頂きます。とても光栄です。

一九は名前や作品こそ有名ですが、どんな人物だったかというのはあまり知られていないので、私自身とても興味があります。

また、彼は日本初の職業作家だったという話もあるそうで、その才気とエネルギーをしっかりお伝えしたいです。

この「べらぼう」には、普段一緒にミュージカルをやっている仲間もたくさん出演していて、NHKさんにはもう感謝しかありません。

慣れない和物の世界ではありますが、自分自身も楽しんで演じられますように。

■くっきー！コメント

光栄中の鬼光栄で御座います。

由緒ど真ん中っしゃん。

出れるだけで誉にもかかわらず若かりし頃の葛飾北斎とな。

春朗を完全に憑依させ心身ともにブリバリ状態で取っ掛らせていただきます。

うれしいと言うよ…うれしい。

■津田健次郎コメント

大河ドラマに初めて出演させて頂く事になり、とても光栄です。

瑣吉という個性の強い役を演じさせて頂く事に、江戸の偉人達と交わって物語を紡いでいく事にワクワクしております。

先ずは瑣吉を、掘り下げ、広げ、魅力的な人物に立ち上げられるように頭と体を回転させていこうと思います。

王道を大切にしながら、脇にも逸れ、行ったり来たり七転八倒しながら「べらぼう」の世界を楽しみたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。