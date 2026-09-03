馬場ふみかと真木よう子が入れ替わり一人二役　テレ東ドラマ『ライフトレード』が10月8日スタート

テレ東のドラマ『ライフトレード』(毎週木曜24:30〜※初回は24:45〜)が10月8日にスタートする。

アンコ役に馬場ふみか、レイ役に真木よう子

電子コミック『ライフトレード〜主婦とキャバ嬢の交換人生〜』(漫画 生駒さくら氏/原作協力 ボヘミアン K氏)を実写ドラマ化する同作。自由奔放ゆえに周囲との軋轢が絶えないキャバ嬢・杏子と、家族のために自分を押し殺し、抑圧された人生を送る主婦・玲。生き方も価値観も正反対で、交わることのなかった二人の人生が、心が入れ替わったことをきっかけに大きく変化していく――。

キャバクラ嬢として生きていたが、雷に打たれたことがきっかけで主婦の玲と入れ替わってしまったアンコ役を馬場ふみか、そして主婦として生きていたが、キャバクラ嬢の杏子と入れ替わってしまったレイ役を真木よう子が演じる。

キャスト、原作者、スタッフのコメントは以下の通り。

馬場ふみか

他人の外から見えるキラキラした部分だけを見て羨ましく感じることは、誰しも一度は経験があるのではないでしょうか。でも、もちろんそれだけではなく、外からは見えないところに、きっと誰もがキラキラしていない部分や葛藤を抱えていて、だからこそ、時に誰かを羨んだり妬んだりするのかなと、改めて感じました。この作品では、全く違う環境で生きてきた 2 人の女性が入れ替わり戶惑いながらも、必死にそして貪欲に助け合って生きていこうとします。そんな2人の姿を、毎話楽しみに見届けていただけたら嬉しいです。

真木よう子

もし誰かと人生を交換できるとしたら、あなたは誰の人生を選びますか? 「ライフトレード」は、そんな想像から始まる物語です。物語が進むほど、それぞれの人生に隠されたものが見えてきて、きっと“自分の人生”についても考えたくなると思います。ぜひ最後まで楽しんでください。

生駒さくら氏

ドラマ化のお話をいただいてから、ずっと嬉しく、ずっと驚きつつ、人生の半分近く売れない漫画家生活な私はいまだに信じられない気持ちです! 現に、身内から詐欺を心配される始末です…! 主演の馬場ふみかさん、真木よう子さんをはじめ、イメージぴったりな素晴らしい俳優の方々に演じていただけて、この上ない幸せです。また脚本が素晴らしく、キャラクターを丁寧に読み解いていただきながら更に面白く魅せてくださり、台本が届く度に感動しています。沢山の方々がご尽力くださり、本当に心強く感じております! 放映を心待ちにしています!

プロデューサー 山口文美可氏(テレビ東京)

誰かを羨ましく思ったり、今の悩みから逃れて「別の人生を歩めたら…」という想像を、誰しも一度はしたことがあるのではないでしょうか。本作品は、「キャバ嬢と主婦が入れ替わる」というキャッチーな設定の一方で、入れ替わった 2 人がそれぞれの人生を見つめ直し、過去の自分から脱却していく姿が大きなテーマになっています。正反対だからこそぶつかり合う杏子と玲の関係性や、それぞれが抱える葛藤、そして２人を取り巻く個性豊かなキャラクターたちが、毎話怒濤の展開を繰り広げるところも見どころです。2人の行く末を楽しみながら、最後には少し自分の人生についても考えたくなるような作品になっていると思います。ぜひ最後まで見届けていただけたら嬉しいです。

(C)「ライフトレード」製作委員会