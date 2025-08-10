大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』(NHK総合 毎週日曜20:00～ほか)で松平定信を演じている井上祐貴にインタビュー。教科書でおなじみの寛政の改革を推し進めた人物をどのように演じようと意識しているのか話を聞いた。

江戸時代中期の吉原を舞台に、東洲斎写楽、喜多川歌麿らを世に送り出し、江戸のメディア王にまで成り上がった“蔦重”こと蔦屋重三郎(横浜流星)の波乱万丈の生涯を描く本作。脚本は、『おんな城主 直虎』(17)以来、8年ぶり2度目の大河ドラマとなる森下佳子氏が手掛けている。

井上が演じている松平定信は、財政難と風紀の乱れに直面する幕府の再建を託され、11代将軍・徳川家斉(城桧吏)の下で老中首座に就任。田沼意次(渡辺謙)の華やかな商業重視政策とは対照的に、倹約の徹底、農村復興、風紀の粛正、朱子学の奨励など「寛政の改革」を断行する。町人文化にも厳しく、洒落本や黄表紙の出版統制を強化。蔦重(横浜流星)の出版活動にも大きな影響を及ぼす。

井上は定信について、「一言で言うと、面倒くさい人」と笑顔で説明する。

「やりたいことや伝えたいことはわかるのですが、なんでそういう言い方をするんだろうと思うことがすごくあります。こういう世の中にしたいからこういう風に言っているというのは理にかなっているんですけど、そのやり方や言い方が独特なので、『寛政の改革』を始めて最初の方は支持されている時期もありますが、長く続かない理由はそういうところにあるのかなと思います」

共演者たちの微妙な表情からも、定信の言い方に難があると感じるという。

「なんでそんな言い方をするんだろうというセリフを言った後の皆さんの反応を見ていると、そうだよなと(笑)。演じている時はあまり気にしていないですけど、モニターをチェックして皆さんの顔を見ると、そうなるよなと思う表情をされています」

定信が行う「寛政の改革」は歴史の授業で学ぶものだが、『べらぼう』に参加したことで認識が変わったという。

「この作品に携わる前は、ただ単に違う政策を試みている松平定信と田沼意次の対立というイメージで、それは間違いないのですが、なぜそうなったのかとか、寺田心くんが演じられていた少年期から始まっていることだったんだなと感じました。ただ単に考えの違う2人がぶつかったのではなく、いろんな恨みつらみも乗っかっていたのかと思いました」

『べらぼう』で描く定信は「早口」が特徴で、独特な話し方に苦戦していると井上は明かす。

「松平定信が早口だったという史実はないのですが、『べらぼう』チームの作り上げた松平定信の個性の一つで、僕の中でもそれがしっくりきました。ただ、言い慣れていない単語をつらつら言うのは、うまくいかないことが多く、そこに一番苦戦しています」

理屈っぽい定信だからこそ、早口でまくし立てる話し方がしっくりくるのだという。

「その言葉を使わなくても伝わるよ、みたいな。松平定信は文学にずっと触れてきて、とにかく大好きで、オタク気質でもあるので、あえてそういう言葉を使っているわけではなく、そういう言葉が染み込んでいるから出てくる。松平定信として違和感は全くないですが、言っていることが難しいので、そこと戦っています」

寺田が演じた少年期を意識したことはあるのか尋ねると、「演出もそこは意識しなくていいとおっしゃっていたので、あまり意識していません」と答えるも、当時の田沼意次とのやりとりで抱いた恨みなどの感情を持って演じるようにしていると語る。

「白河に行く前の田沼とのやりとりは何回も見直しました。あの感情を忘れることはきっとないんだろうなと。その感情を根本に持っていると演じやすいだろうなと感じたので、焼き付けておこうと思って何回も見ました」