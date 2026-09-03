「今一番会いたい人は北村匠海さん」――。TOMORROW X TOGETHERのBEOMGYUからのラブコールをきっかけに、北村匠海との念願の再会が実現した。Huluオリジナル『BEOMGYU×北村匠海 奇跡旅 in 福岡』が、10月3日正午から独占配信される。

同番組は、日韓のトップスターが飾らない素顔で友情を深める「奇跡旅」シリーズの第2弾。第1弾では山崎賢人とSEVENTEENのJEONGHANが韓国を旅し、今回はBEOMGYUと北村が福岡で“束の間のオフタイム”を過ごす。全4話で、10月3日から毎週土曜正午に1話ずつ配信される。

BEOMGYU「今一番会いたい人は北村匠海さん」

今回の旅が実現するきっかけとなったのは、BEOMGYUからの「今一番会いたい人は北村匠海さん」というラブコールだった。

一度共演して以来、北村との再会を望んでいたBEOMGYU。その思いに応える形で、多忙を極める2人のスケジュールが奇跡的に合致し、福岡を舞台にした今回の企画が実現した。

配信決定に先駆け、Hulu公式SNSでは2人のシルエットや旅を予感させる“匂わせ写真”を公開。ファンからは「このシルエット、もしかしてBEOMGYUと匠海くん…!?」「あの時1人で日本に残っていたのはこのため!?」「奇跡旅の第2弾がこの2人なんて夢みたい! 絶対見る!」など、2人の登場を予想する声が寄せられていた。

福岡で過ごす“束の間のオフタイム”

BEOMGYUは、5人組ボーイグループ・TOMORROW X TOGETHERのメンバーとしてグローバルに活躍。一方の北村は、4人組ロックバンド・DISH//のリーダーを務めながら、俳優や映画監督としても活動している。

そんな2人が訪れるのは、豊かな自然と美食の街・福岡。仕事を忘れて肩の力を抜き、“素顔の時間”を過ごす姿をカメラが捉える。

福岡の街を巡る中で、少しずつ距離を縮めていくBEOMGYUと北村。不思議な相性から生まれる温かな空気感に加え、2人がどのような本音を語り合うのかにも注目だ。

日本テレビではダイジェスト版を放送

『BEOMGYU×北村匠海 奇跡旅 in 福岡』は全4話。第1話を10月3日、第2話を10日、第3話を17日、第4話を24日の各土曜正午からHuluで独占配信する。

また、10月3日25時59分から日本テレビの『＆Hulu』内でダイジェスト版を放送する。

【編集部MEMO】

BEOMGYUは、2001年3月13日生まれ。TOMORROW X TOGETHERのメンバー。グループは2019年にデビューし、SOOBIN、YEONJUN、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAIの5人で活動。韓国をはじめ世界各国で音楽活動を展開している。 北村匠海は、1997年11月3日生まれ、東京都出身。俳優、アーティスト。4人組バンド・DISH//のメンバーで、ボーカルとギターを担当。俳優として映画・ドラマに幅広く出演する。

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