アイドルグループ・CANDY TUNEが6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」(TGC)に出演した。

CANDY TUNE

シャンパーニュブランドとのコラボステージで、羽を背負った特別な衣装を身にまとったメンバー。村川緋杏が「エンジェルになってみたのですが、いかかですか～？」と問いかけると、「かわいい～！」と反応が。「キス・ミー・パティシエ」と、TikTok音楽チャートで上位にランクインしている大人気ナンバー「倍倍FIGHT!」をパフォーマンスした。

終盤にはメンバーカラーをラベリングしたシャンパンバトルも登場。「TGC最高～！」と叫び、アップテンポチューンで盛り上がったままライブを終えた。

TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年から年2回開催している国内最大規模のファッションイベント。ファッションショーをはじめ、アーティストによる音楽ライブ、旬なゲストが登場するスペシャルステージなど、多彩なコンテンツを展開している。第41回となる今回のテーマは「BEYOND TOGETHER」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらにその先へと導く、「さあ、一緒にその先へ行こう」というメッセージを込めている。

撮影:蔦野裕