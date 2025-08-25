毎週土曜日午前9:00～9:30にテレ東系6局ネットをはじめ国内外で配信を行う『ウルトラマンオメガ』より、9月の放送エピソード・場面写真が解禁、物語前半のクライマックスを彩る、個性的な出演キャスト陣からのコメントも到着した。

前後編の第11・12話では、過去にオメガと相まみえた熱線怪獣グライムが再び出現し大きな混乱に陥る中、そこへ追い打ちをかける様に、さらに強大な力を持つ爆進細胞怪獣エルドギメラが現れる。傷を負いながらも戦いに挑むソラトとコウセイだが、相棒2人の絆もかつてないほどのピンチに立たされることに。怪獣たちとの戦いの数々と、『ウルトラマンオメガ』ならではのコミカルな展開にも注目したい。

元乃木坂46・永島聖羅、俳優・長田成哉など個性溢れる俳優陣も続々出演

第10話「密着! 2人の素顔」には、アイドルグループ 乃木坂46を卒業以来、俳優や朝の情報番組のリポーターとしても活躍する、永島聖羅が出演。ソラトとコウセイに密着取材を依頼する記者・新川麻希(マキ)役を熱演する。さらに、第11・12話には、アユムとともに怪獣に対峙する対策チームNDFの指揮を執るタイラ カズヤス役に俳優・長田成哉が出演することが決定した。

新川麻希(マキ)役 永島聖羅

タイラ カズヤス役 長田成哉

永島聖羅さんコメント

このお話を頂いた時は、まさか自分があのウルトラマンに出演できるなんて…!と驚きました。この年齢だし、もうご縁はないのかもしれないと思っていましたが、強く願えば叶うものですね。

兄達と一緒に毎週楽しみにしていたウルトラマン。昔の自分に、あなたは大きくなったらウルトラマンの世界に飛び込む事が出来るよ、と伝えてあげたいくらいです。

市野龍一監督が素晴らしい演出をしてくださり、私演じる新川マキが濃いキャラクターになりました! 何よりウルトラマン愛の溢れるチームの皆様と一緒に、この作品を作り上げられた事が何より幸せでした。

ウルトラマンオメガ、とってもかっこいいです! 楽しみにしていてください!

長田成哉さんコメント

この度NDFの隊長「タイラカズヤス」という役で出演させて頂きます、長田成哉と申します。

タイラカズヤスは、一言で言えば「実直」という表現が相応しいのではないでしょうか。

コウセイやアユムと関わる中で 彼なりの「自分の役割」「流儀」のようなものを「態度で見せる」男だと考えています。

そして自分自身としては また一つ、子供の頃の夢を叶える事が出来て、幸せに思っております。

物語にどのように関わっていくのか、ぜひご覧頂きたく存じます。

9月6日O.A.：第9話「カネナリ怪獣パーク」

朝食のバナナを取り合うソラトとコウセイに、冬眠中の怪獣が発見されたというニュースが舞い込む。 調査に来ていたアユムと合流し、冬眠中の怪獣を匿う日本有数の大企業「カネナリコーポレーション」に潜入する3人だったが、そこでアユムは怪獣保護を謳うカネナリ社長にスカウトされてしまう…!

9月13日O.A.：第10話「密着! 2人の素顔」

ソラトとコウセイに密着取材の依頼が舞い込んだ!?熱心な記者のマキによる本気の密着取材で、いつもの調子がでないソラトとコウセイ。 遂に、温泉地に出現した怪獣を取り逃がしてしまった事をきっかけに、2人は大喧嘩になってしまう!

9月20日O.A.：第11話「グライム再び」

怪獣退治にも置いて行かれ、オメガが世間からなかなか支持を得られないニュースにも苛立つコウセイは、再びグライム出現の知らせに飛び出してしまう。 一方、NDFのタイラ カズヤスと合流したアユムはグライムの捕獲作戦を実行するが、事態は思わぬ方向に動き出す。

9月27日O.A.：第12話「俺のやりたいこと」

怪獣と向き合う事にコウセイを巻き込んでしまっていた事を後悔し、太陽倉庫を出ていく決意をするソラト。ソラトが去り、失意の中さまようコウセイは、現場調査をする研究者の女性との出会いと交流の中で、自らのやりたかった事を問いなおす。 その頃、ドグリドまでも取り込み、更に強力になったエルドギメラを倒す為、NDFでは一大作戦が計画されていた。

