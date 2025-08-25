2025年8月26日(現地時間)、ロサンゼルス・ドジャース(以下、ドジャース)のホームスタジアムであるドジャー・スタジアムにて、ウルトラマンによる始球式および関連イベントの開催が決定した。

当日は、ドジャースの主催試合に合わせ、ウルトラマンがドジャー・スタジアムに登場する。試合開始前にはスタジアム内でウルトラマンとの写真撮影会を実施し、ファンとの交流を深めます。さらに、始球式には円谷フィールズホールディングス代表取締役社長グループCEO 山本英俊が、ウルトラマン、そしてバルタン星人と共にマウンドに上がり、ファースト・ピッチを務める。

また、ウルトラマンをテーマにした試合中ファンカムイベントとして、試合中の大型ビジョンにて、ファンによる決めポーズを映する。スペシウム光線など、ウルトラマンおなじみのポーズでスタジアムを盛り上げる。

このイベントは、ドジャースと円谷フィールズホールディングスの米国関連会社であるTSUBURAYA FIELDS MEDIA & PICTURES ENTERTAINMENT, INC.との共同企画によるもので、アメリカ国内のメディア向けにも情報発信される。来年シリーズ60周年をむかえるウルトラマンが、世界的な人気を誇るメジャーリーグの舞台に立つことは、スポーツとポップカルチャーが国境や世代を超えてファンをつなぐ、新たな一歩だという。

チケット情報はMLB公式サイトを確認のこと。