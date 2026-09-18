東宝は、11月3日にTAKANAWA GATEWAY CITYにて開催する「ゴジラ・フェス2026」の最新情報を9月18日に解禁した。

今回の解禁情報、注目のポイントは?

TOHO-ONEのプレミアム プラン会員限定 「5つの特別体験」を一挙公開︕ 『フェス・ゴジラⅡ 東京消失』鈴木福の続投決定&“バーニングミレニアムゴジラ”のビジュアル解禁

TOHO-ONEのプレミアム プラン会員限定 「5つの特別体験」

「ゴジラ・フェス2026」において、東宝グループの会員サービス「TOHO-ONE」のプレミアム プラン会員に向け、5つの特別体験「TOHO-ONE限定 プレミアム大作戦」が提供される。

特典1:ゴジラ・フェス2026だけの特別仕様グッズがもらえる!

アンケートに回答するだけで、限定ネックストラップを来場者全員にプレゼントする。当日はお気に入りのゴジラ カードゲームやシールを入れてフェス仕様に。フェスの後は社員証やお子様のICカード入れとしても使える。

特典2：ステージを間近で見られる(抽選100名／事前応募)

ステージが見やすい前方エリアに、プレミアム プラン会員だけの指定席を用意。ゴジラ・フェスの熱気と臨場感を、一日丸ごと、間近で体感できる。

特典3：ゴジラスペシャルグリーティング＆フォト(抽選40組／事前応募)

プレミアム プラン会員は事前応募すると、抽選40組にゴジラと超至近距離で会って撮影ができるチャンスが。なお、通常グリーティング(ハイタッチのみ)も実施予定。詳細は後日解禁する。

特典4：物販エリアへの先行入場

プレミアム プラン会員限定で物販エリアに先行入場できる特典も用意。ゴジラ・フェスが始まる前に、最速で気になるグッズを手に入れられる。詳細は、特設サイトにて10月初旬に更新予定。

特典5：レア商品が当たる!? プレミアム プラン会員限定抽選会

プレミアム プラン会員なら、豪華賞品が当たる限定抽選会に応募でき、フェスの最後まで楽しみが続く。豪華商品の詳細は10月初旬発表予定。

『フェス・ゴジラⅡ 東京消失』新ビジュアル&鈴木福の続投決定!

ゴジラ・フェス恒例の完全新作特撮シリーズ『フェス・ゴジラⅡ 東京消失』の最新情報も解禁された。

製作発表とともに開催された応援企画「バーニングミレニアムゴジラ」スーツ制作プロジェクトのクラウドファンディングでは、当初目標としていた1,000万円を遥かに上回る、約3,400万円の支援金が集まった。

そして今回、最新ビジュアルが遂に解禁。今作に対する熱い期待と、特撮の未来を照らす光の数々が大きな力となり、ゴジラの胸を赤く・力強く燃やしている。

そして、キャスト情報も解禁。前作に引き続き、鈴木福の続投が決定した。鈴木扮する「自衛官」の活躍に大きく期待のかかる場面写真も到着。

鈴木福コメント

前回、少しでしたがゴジラの世界に入ることができ、とても嬉しかったです! 馴染みの新宿で巻き起こる大迫力の映像に心踊りました! 今作では、前回とは比べられないほど、僕の演じる自衛官が大活躍しています!! 色々とこだわりながら、楽しんで撮影させていただきました。 ゴジラファンのみなさんに、楽しんでいただけるポイントが沢山つまっていると思うので、ぜひ期待していてください!!

新作特撮『フェス・ゴジラⅡ 東京消失』作品概要

監督：中川和博

製作：東宝株式会社

キャスト：鈴木福

作品内容：前作『新宿炎上』でバーニング状態となったミレニアムゴジラ。熱線が東京を包み、消失させるほどのエネルギーを放つゴジラの前に、さらなる脅威、モンスターX が現れる…。二大怪獣が激闘を繰り広げる最中、一人の自衛官(鈴木福)が決死の任務に挑む︕

「ゴジラ・フェス 2026」イベント概要

開催日：2026年11月3日(火・祝)

会場：TAKANAWA GATEWAY CITY

入場料：無料

主催：東宝株式会社

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