日本科学未来館で開催中の特別展「深宇宙展～人類はどこへ向かうのか」To the Moon and Beyondでは、9月からウルトラマン×深宇宙展のオリジナルグッズ発売や宇宙の日(9月12日)に合わせた特別企画、平日割引などを実施する。

みんなのヒーロー、ウルトラマンの深宇宙展グッズが登場。本展でしか手に入らないオリジナルグッズとなっている。

A5クリアファイル

ラインナップは、A5クリアファイル(ウルトラマン)(440円)やA5クリアファイル(ウルトラセブン)(440円)、蓄光トートバッグ(ウルトラマン、ウルトラセブン)(1,100円)、Tシャツ(ウルトラマン、ウルトラセブン)(3,300円)となっている。

Xのキャンペーンも実施。展覧会公式SNSをフォローし、キャンペーンお知らせ投稿の選択肢から、【推しの展示】をタップして投稿することで参加できる。実施期間は9月3日から9月12日まで。

キャンペーン参加者の中から抽選で5名に、展覧会公式図録1冊と『ウルトラマン』深宇宙展オリジナルグッズ(A5クリアファイル1点と蓄光トートバッグ1点)がセットになってプレゼントされる。

また、「宇宙の日」を記念して、9月11日、9月12日には各日先着200名に、本展協力のJAXAまたは国立天文台のステッカーが1人につき1枚プレゼントされる。

さらに「宇宙の日」特別企画として、本展会場にて本展監修者である戸梶歩さんに本展の見どころを解説いただくガイドツアーを実施する。

また、9月の平日限定で19歳以上の学生と、65歳以上の方を対象とした「キャンパス割チケット」・「シニア割チケット」を発売。深宇宙展をお得にみられるチャンスだ。通常料金2,200円のところ1,700円となる。

(C)円谷プロ