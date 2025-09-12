バンダイは、『仮面ライダー響鬼』より「CSM変身鬼笛・音笛」(16,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて9月12日16時より予約を受け付ける。2026年2月発送予定。

2025年で放送20周年を迎えた『仮面ライダー響鬼』より、「仮面ライダー威吹鬼」のなりきりアイテムを、大人のための変身ベルトブランド「COMPLETE SELECTION MODIFICATION(略称：CSM)」シリーズで初商品化。象徴的な変身アイテム「変身鬼笛・音笛」に、ディスクアニマル「鈍色蛇」が付属する。なお、本商品に付属するディスクアニマルには変形機構はない。

変身鬼笛・音笛は、DX版から形状を一新し、より劇中イメージに近い造形バランスで設計。本体大部分に塗装を施し、高級感あふれる外観を実現した。角の展開も劇中通りに可能だ。

音笛の吹き口にはセンサーを搭載。劇中演出同様息を吹き込むことで仮面ライダー威吹鬼への変身音が発動する。変身音はボタン操作のみでも発動可能。センサーに加え、BGMボタンと二つの効果音ボタンを搭載。「旋風」など印象的な劇伴4曲や、多様な効果音が発動可能だ。さらに「同時変身専用変身音（十之巻）」も収録。別売りの「CSM変身音叉・音角」と組み合わせ、本編十之巻「並び立つ鬼」での同時変身を再現可能となっている。

さらに、本商品や「CSM変身音叉・音角」に付属するディスクアニマルを音笛に取り付け、劇中さながらに回転させることが可能。音笛のボタン操作により、ディスクアニマル回転時の音声が発動可能だ。なお、本商品にはディスクアニマルの回転検出機構は搭載されていない。

