TAMASHII NATIONSが誇る、世界で活躍する実写作品キャラクターの「アクションフィギュア」にフォーカスした新たなイベント「TAMASHII NATIONS LIVE ACTION FIGURE EXPO」が、2025年9月12日から11月3日まで、東京・秋葉原「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」で開催される。

『TAMASHII NATIONS LIVE ACTION FIGURE EXPO』メインビジュアル

TAMASHII NATIONS は、BANDAI SPIRITSが誇る、大人向け完成品フィギュアの統一ブランドだ。仮面ライダー、スーパー戦隊、ウルトラマン、ゴジラといった日本発の特撮キャラクター作品から、STAR WARS、MARVEL、DC などの世界的な映画作品まで、世界中の幅広い実写作品のアクションフィギュアを手がけ、熱烈なファンを獲得している。今回のイベントでは“精巧な再現性”と“究極の可動”をスローガンとした「S.H.Figuarts」を中心に、「S.H.Figuarts(真骨彫製法)」「S.H.MonsterArts」「METAL BUILD」といった優れたクオリティの商品が、凝りに凝ったジオラマベースを得て最高のシチュエーション、最高のポージングで展示されている。

会場内の様子

『TAMASHII NATIONS LIVE ACTION FIGURE EXPO』会場限定商品

『TAMASHII NATIONS LIVE ACTION FIGURE EXPO』開催を記念した会場限定商品「S.H.Figuarts(真骨彫製法)仮面ライダー1号(桜島Ver.)」「S.H.Figuartsウルティメイトシャイニングウルトラマンゼロ(ウルトラマン ニュージェネレーション スターズVer.)」。

『TAMASHII NATIONS LIVE ACTION FIGURE EXPO』会場限定商品

こちらの仮面ライダー1号は、シリーズ第1作『仮面ライダー』(1971年)の第40、41話で海外から日本へ戻ってきた仮面ライダー1号の姿を、劇中イメージに限りなく寄せて造型されたフィギュアである。初期に本郷猛が活躍していた第1～13話とは細部の造型やカラーリングの印象が異なっており、独自の魅力を発揮していたことから、第40、41話のロケ先(鹿児島県)にちなみ「桜島1号」という愛称でファンから親しまれている。

「S.H.Figuartsウルティメイトシャイニングウルトラマンゼロ(ウルトラマン ニュージェネレーション スターズVer.)」

ウルティメイトシャイニングウルトラマンゼロは、WEB配信ドラマ『ウルトラギャラクシーファイト 大いなる陰謀』(2020年)に登場した、ウルトラマンゼロの最強形態。光輝くメタリックな外観が大きな特徴で、強化パーツ「ウルティメイトイージス」を装着することも可能。

「仮面ライダーゼッツ」「仮面ライダーガヴ」

新番組『仮面ライダーゼッツ』では、基本フォームである「S.H.Figuarts 仮面ライダーゼッツ フィジカムインパクト」が展示された。劇中でのダイナミックなアクションポーズを完全再現できる、可動域の広さに驚かされる。

ブレイカムゼッツァーをふるう「S.H.Figuarts 仮面ライダーゼッツ フィジカムインパクト」

臨戦態勢に入る仮面ライダーゼッツ

キックを決める仮面ライダーゼッツ

先ごろ放送が終了した『仮面ライダーガヴ』からは、ガヴに変身するショウマ(演：知念英和)のアクションフィギュア「S.H.Figuartsショウマ」が目をひいた。敵に向かって闘志を燃やす姿、そしてお菓子を食べて幸せそうにしている日常の姿など、劇中から飛び出してきたかのような活き活きとした動作や、腹部の「ガヴ(変身ベルト)」に代表される精密造型が注目ポイントである。

「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」

スーパー戦隊シリーズ50周年を記念した『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』では、センタイリングを求めて歴代レッド戦士(ユニバース戦士)がゴジュウジャーと争うというのが基本パターン。この設定を活かし、ディスプレイでは歴代「スーパー戦隊」ヒーローたちが指輪に向かって手をのばすビジュアルが作られた。

「Dimension Xenofigureテガソードレッド」は、各関節が可動する大型フィギュア。エッジの効いた硬質感のある造型と、細やかなポージングが大きな魅力となった。

「ウルトラマンオメガ」

ウルトラマンシリーズ最新作『ウルトラマンオメガ』コーナーでは、ファイティングポーズやオメガスコープのポーズ、光線発射ポーズなど、複数の「S.H.Figuartsウルトラマンオメガ」フィギュアによってパワフルなオメガのポージングバリエーションを表現。

メテオカイジュウ「レキネス」を鎧として身にまとった姿を再現した「S.H.Figuartsウルトラマンオメガ レキネスアーマー」も展示されている。

「ウルトラマンティガ」

平成ウルトラマンシリーズの偉大なる金字塔『ウルトラマンティガ』からは、「S.H.Figuarts(真骨彫製法)ウルトラマンティガ スカイタイプ」と、参考出品として展示されている第1話に登場した怪獣「メルバ」に注目したい。

また、「真骨彫製法」として身軽なティガ スカイタイプは権藤俊輔、マッシブボディのティガ パワータイプは中村浩二と、オリジナルスーツアクターの体型を精密再現している部分も必見といえる。『ウルトラマンティガ』第49話「ウルトラの星」での活躍をイメージした、中村版マルチタイプ＝「S.H.Figuarts(真骨彫製法)ウルトラマンティガ マルチタイプ ～ウルトラの星 Edition～」も、権藤版マルチタイプと並べて展示された。

「S.H.Figuarts(真骨彫製法)ウルトラマンティガ マルチタイプ ～ウルトラの星 Edition～」

「ウルトラマンタロウ」

昭和ウルトラマンシリーズからは「S.H.Figuartsバードン」が初展示。『ウルトラマンタロウ』より、火山怪鳥バードンと戦うウルトラマンタロウとゾフィー、そして息子たちの戦いを見守るウルトラの母、という劇中にはないシーンのジオラマ展示が行われた。タロウ、ゾフィーの命を相次いで奪ったバードンの、羽根を広げた豪快なたたずまい、鋭利なクチバシなど劇中イメージどおりの造型がすばらしい。

ゴジラ

「ゴジラ」コーナーでは、映画『ゴジラ×メガギラス G消滅作戦』でゴジラと対戦した「メガギラス」が「S.H.MonsterArtsメガギラス エボリューションセット」として参考展示された。古代トンボが巨大怪獣化したというメガギラスの凶暴さが巧みに表現されている。

『ゴジラVSデストロイア』での、体内の核エネルギーが暴走した「バーニングゴジラ」と戦う「デストロイア(完全体)」のジオラマ風展示も迫力満点だ。

仮面ライダーゼロワン

「超合金の良さ」と「作品に応じたデザインアレンジ」を打ち出した「METAL BUILD」シリーズに『仮面ライダーゼロワン』が初登場。劇中スーツの忠実再現を目指している「S.H.Figuarts」とは違ったアプローチで、仮面ライダーゼロワン ライジングホッパーの魅力を探る試みがなされている。

「TAMASHII NATIONS LIVE ACTION FIGURE EXPO」は、9月12日～11月3日の期間中、東京・秋葉原「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」(東京都千代田区神田花岡町1-1)で開催中だ。営業時間は10:00~20:00、詳細は店舗のサイトを参照のこと。

