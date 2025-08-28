バンダイスピリッツは、『仮面ライダーゼッツ』より「S.H.Figuarts 仮面ライダーゼッツ フィジカムインパクト」(7,150円)を発売する。一般店頭で発売し、現在予約を受け付けている。2025年12月発売。

2025年12月発売「S.H.Figuarts 仮面ライダーゼッツ フィジカムインパクト」(7,150円)

「S.H.Figuarts 仮面ライダーゼッツ フィジカムインパクト」は、S.H.Figuartsならではの可動域とプロポーションで「仮面ライダーゼッツ フィジカムインパクト」を再現したアイテム。

全身のレッド×グリーンはメタリック彩色で再現。胸部から腹部、腰部、大腿部にかけてのつながりなど、ボディラインにこだわって造形。また体表に見られるハニカム状のテクスチャも立体的に表現している。

股関節には分割の目立たない新たな関節構造を採用。人体に即した極めて自然なシルエットと、脚を大きく広げたポーズなどにも対応できる。また、首や足首の関節には引き出し機能を搭載。上を向くポーズなども自然に表現可能だ。

足裏のディテールやカラーリングの表現にもこだわり、頭部の複眼、胸部の変身ベルト「ゼッツドライバー」やベルトに装填された「インパクトカプセム」にはクリアパーツを使用。さらに「インパクトカプセム」は取り外したり、付属の武器「ブレイカムゼッツァー」に装填することもできる。

セット内容は、本体、交換用手首パーツ左右各4種、ブレイカムゼッツァー。

