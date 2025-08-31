東映ビデオは、新作Vシネクスト「仮面ライダーガヴギルティ・パルフェ」を8月31日に発表、11月28日より新宿バルト9ほかにて全国期間限定上映を行う。また2026年6月10日にリリースされるBluray&DVDでは、通常版のほか、作中で初登場する「仮面ライダーヴァレン パルフェモード」の変身アイテム「DXチョコらっパゴチゾウ」が付属した「DXチョコらっパゴチゾウ版」も同時発売する。今回、ティザービジュアルと特報を解禁、さらにショウマ＆絆斗＆ラキアが歌う主題歌情報も解禁された。

8月31日に最終回を迎えた「仮面ライダーガヴ」(テレビ朝日系にて放送)、TVシリーズでは、仮面ライダーガヴらの奮闘により世界の平和が守られたが、そんな世界に闇菓子の復活を企むグラニュートが現れる。ショウマの目指す人間とグラニュートが共存する世界を目指して再び戦いに挑む。TVシリーズのその後を描く「仮面ライダーガヴ」の最新作となる。

今回解禁となるティザーポスターでは、パフェの上に仮面ライダーガヴ マスターモード(前右)、仮面ライダーヴラム アラモードモード(後右)、そして本作で初登場となる仮面ライダーヴァレンの新フォーム、仮面ライダーヴァレン パルフェモード(中左)が配され、遊び心の感じられるビジュアルとなっている。

一方、特報ではショウマや幸果の元気な姿を見られるものの、体に異変がありそうな絆斗や、リゼルの恨みのこもった発言など、不穏な様子が垣間見られる。また、グラニュート界に残ったラキアの動向も気になるところだ。ヴァレンのパルフェモードでの戦いも公開され、本作がどのような展開になるのか、続報を待ちたい。

そして「仮面ライダーガヴギルティ・パルフェ」の特典付きムビチケカード(前売り券)の予約受注を8月31日9:30から9月21日23:59の期間中に受け付ける。特典はシャカシャカアクリルキーホルダー(1種)で、今作に登場するゴチポット・プリンテゴチゾウ・チョコらっパゴチゾウのパーツがシャカシャカ動くアクリルキーホル ダーだ。

また、本作のエンディングテーマ「Super Delicious」Gateau・Trois(ガトロワ)を、「仮面ライダーガヴ」を約1年間務めあげた知念英和、日野友輔、庄司浩平の3人が担当する。作詞は藤林聖子、作曲・編曲はtatsuo。なおこの楽曲はBlu-ray&DVDの初回限定版である「DXチョコらっパゴチゾウ版」の封入特典に主題歌CDとして封入。

上映は、11月28日より新宿バルト9ほかにて全国期間限定上映。パッケージは、2026年6月10日Blu-ray＆DVD発売、「通常版」(DVD5,000円＋税/Blu-ray6,000円＋税)の特典(予定)は、映像特典がTRAILER、POSTER GALLERY、音声特典(Blu-rayのみ)がオーディオ・コメンタリー。「DXチョコらっパゴチゾウ版(初回生産限定)」(DVD12,500円＋税／Blu-ray13,500円＋税)の特典(予定)は、封入特典がDXチョコらっパゴチゾウ、ライナーノート、主題歌CD、映像特典はメイキング、TRAILER、POSTER GALLERY、音声特典(Blu-rayのみ)はオーディオ・コメンタリー。なお劇場上映初日より、「劇場先行販売版」(DVD5,000円＋税)も発売する。

(C)2025 石森プロ・ADK EM・バンダイ・東映ビデオ・東映 (C)2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映