プールや海水浴の帰り、水着を手で絞ったりして持ち帰るのって、ちょっとストレスですよね。特に、海で遊んだあとは軽く洗ってから持ち帰りたいもの。そんな時におすすめしたいのが、DAISOのウォッシュバッグです。

＼ジャブジャブ手軽に洗っちゃお!/

プールでぬれた水着の脱水も簡単!

おでかけ先や出張のお供にも最適✨️

洗濯だけじゃなくアウトドアで手を洗ったり水を運んだり用途はたくさん!

災害時の備えにも心強い味方です。

(@daiso_officialより引用)

こちらが、DAISOのウォッシュバッグです。ぬれたものを持ち帰るのに便利なだけでなく、洗ったり脱水するのもお手のもの。さらに、災害時にも活躍する優れものなんです!

まず、バッグの中に洗いたいものとお水を入れます。もちろん、洗剤を入れてもOK。ベルト部分を3回ほど折り返し、バックルを留めたらふりふりジャブジャブします。

内部が凹凸になっているので、しっかり洗浄してくれるのだとか。脱水する時は、排水穴に向かってバッグをくるくると絞っていくだけ。脱水後は、そのまま持ち帰ることができるんです!

しかも、水を入れて吊るせば簡易水道に変身。アウトドアや災害時の手洗いにも最適です。もちろん電気を使う必要もないので、災害時のお洗濯にも大活躍。場所もとりませんし、1家に1枚あって損はない便利グッズとなっています。

価格は、ブルーの3Lサイズが550円、グレーの7Lサイズは770円。気になる方は、DAISOで探してみてくださいね。