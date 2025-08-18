夏になると大きな「すいか」を買ってきて、海や川ですいか割りをするのが夏の風物詩……、というご家庭もあると思いますが、丸くて重いすいかを運ぶのって大変なんですよね。でも、これさえあれば大丈夫!!

【フルーツハーネス】

全4種 ¥400(税込)

※8月7日より順次発売予定

https://tarlin-capsule.jp/product/590

.

球体のフルーツの持ち運びに便利なハーネスが登場‼️

フルーツをお散歩させてあげましょう🍈🎶

(@tarlin_ccより引用)

球体のフルーツを持ち運ぶのに便利なハーネス、これ最高じゃないですか⁉ これに入れておけば、すいかを落とす心配はありません!!

しかも、すいかだけでなく、リンゴやオレンジ、レモンを持ち歩ける4サイズをラインアップ。すいかは分かりますが、片手でも持てるリンゴやオレンジにまでハーネスを付けるなんて(笑)。もう、坂道をオレンジが転げ落ちていく……なんてシチュエーションも起こりそうにないですね。

この商品を見た人からは、「球体のおさんぽ???」「斬新すぎて 笑っちゃ悪いけど笑っちゃう笑」「これ考えた人天才か!?」「収穫したキャベツを持ち帰るのに便利そう」「ちょっといいなこれw」といった反応が寄せられています。

持ち歩けば、クスっと笑える「フルーツハーネス」。全サイズ集めて、フルーツやボールなど好きな球体を入れて持ち歩いてみてくださいね。