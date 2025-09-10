「推しが友達役になりまして」　東雲うみ、“最推し”鈴木愛理の主演ドラマに出演決定

女優やコスプレイヤーとして活躍する東雲うみが、テレビ東京のドラマ『推しが上司になりまして フルスロットル』(10月8日スタート 毎週水曜24:30〜25:00)に出演する。

愛衣の推し友達役

2023年10月に放送され、「全オタクの夢だ、最高」「キュンキュンが止まらない」など、多くの共感を集めたドラマ『推しが上司になりまして』。『推しが上司になりまして フルスロットル』では、原作の「推しが突然上司になるラブコメ」「推しとファンの夢の恋」「キラッキララブコメ」はそのままに、設定も役名も職業も年齢も違う、前作とは異なる世界線の胸キュン不可避のじれキュンラブコメディーを描く。

アパレル商社・TAKASHIROで社長秘書を務め、イケメン俳優の氷室旬を推している主人公・南愛衣役を演じるのは、鈴木愛理。愛衣の最推しで上司となる年下イケメン・氷室/高代旬役を八木勇征(FANTASTICS)が演じる。

そして、愛衣の推し友達であり、旬推しの吉田ひかる役を東雲うみが演じることが決定した。東雲のコメントは以下の通り。

東雲うみコメント

最推しの鈴木愛理ちゃん主演のドラマに出演できるなんて、もう本当に本当に夢みたいです!! しかも役どころは、愛理ちゃんの“オタク友達”。タイトルは「推しが上司になりまして」ですが、私の場合は「推しが友達役になりまして」です(笑)。推しと同じ現場に立てる幸せを全身で噛みしめながら、可愛さに悶えつつ、リアルなオタク感を全力でお届けしました! 是非ご視聴ください!!

