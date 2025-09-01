SNSで予想合戦が繰り広げられた“年下イケメン上司”は八木勇征　『推しが上司になりまして フルスロットル』

テレビ東京のドラマ『推しが上司になりまして フルスロットル』(10月8日スタート 毎週水曜24:30 〜25:00)の新キャストが1日、発表された。

愛衣と旬の2ショット写真も公開

主人公・南愛衣(鈴木愛理)の最推しで上司となる年下イケメン・氷室/高代旬役を演じるのは、八木勇征。そして、先日シルエット姿で公開され、SNS上でさまざまな予想で盛り上がった愛衣と旬の2ショット写真も公開された。

八木勇征 コメント

この度、高代旬役を演じさせていただきます、八木勇征です。前回は片寄涼太さんが「推しが上司になりまして」に出演されていて、僕も作品自体を存じ上げていました。今回はオリジナルキャラクターでの出演となり、ストーリーも完全オリジナル。あのポップなラブコメに、新たなキャラクターとして参加し、「推しが上司になりまして」の世界を生きられることをとても光栄に思います。本読みの時から感じているのですが、何より、本当に楽しい現場です! 和気あいあいとしながらも集中して良い作品にするべく、座長の鈴木さんをしっかりサポートできるように務めたいと思います。皆さまぜひご期待ください!

(C)「推しが上司になりまして フルスロットル」製作委員会