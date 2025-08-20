「セクシーに弱いっていうのは…」　佐久間宣行氏、Netflix配信作の見どころ語る

テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が13日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』に出演。Netflixコメディシリーズ『デスキスゲーム いいキスしないと死んじゃうドラマ』(9月9日独占配信スタート)に言及した。

自身が手掛ける同作は、セクシー美女たちのキスの誘惑が次々と襲いかかるアドリブドラマ。このたび、劇団ひとりのほか、さらば青春の光・森田哲矢、錦鯉・渡辺隆、マヂカルラブリー・野田クリスタル、ニューヨーク・嶋佐和也、春とヒコーキ・ぐんぴぃの出演が発表された。

佐久間氏は、「とにかく安いキスをすると脱落する」と内容を説明しながら、「6人が競います。この6人がすごい良いバランスで。最高の6人」だと太鼓判。続けて、野田について、「ちょっとセクシーな感じはないじゃん。そういう芸風じゃないじゃん」としつつ、「その感じがすごい面白い。でも、物語には入っていけるのよ。物語大好き人間だから。でも、セクシーには弱いっていうのはすごい面白い」と見どころを語った。

また、嶋佐についても、「早く話したかった」と含み笑いで、「嶋佐がずっとカッコつけてるんだけど、ずっとダサいのよ」「何て言ったらいいんだろうな……? 半分以上、窪塚(笑)」と暴露。さらに、ぐんぴぃに関しては、「突入していきました。すごいよ、ぐんぴぃ。マジで最高」と大絶賛で、「ぐんぴぃVS紗倉まなっていうね。ぐんぴぃにはわざと、ぐんぴぃがずっと見てきた人をぶつけようと思って。マッチメイクがすごい最高でした。なので、楽しみにしていただきたい」とアピールしていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。

佐久間宣行氏がパーソナリティを務める『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』は、2019年4月にスタート。前月に行われた発表会見では、「この年になって、夢がかなうことがあるんだなと。中学時代から聴いていた『オールナイトニッポン』にまさか43歳でオファーがあるなんて」と驚き、就職活動でニッポン放送に落ちたことに触れながら、「『オールナイトニッポン』のディレクターをやりたかったんです。でも、まさか演者として出るとは」と話していた。

