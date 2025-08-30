お笑い芸人の好井まさおが20日、YouTubeチャンネル『ピース又吉直樹【渦】公式チャンネル』にゲスト出演。視聴者との間で起こったエピソードを語った。

好井まさお

「夜中に電話」「うわ、誰や!?」

自身のYouTubeチャンネル『好井まさおの怪談を浴びる会』で注目を浴びる好井。同チャンネルには、年間1万件ほどの投稿が寄せられるそうで、「その中で取材させてもらったり、会ってしゃべったりしてる」と説明。さらに、「インスタのDMも解放してる」と続けつつ、「夜中に電話がかかってきたんです。インスタ通話で。うわ、誰や!? と思って。深夜1時ぐらいに。それで拒否して。そしたら、その人からDMが来て、75歳の女性の方からだった」という出来事を明かした。

女性から、「緊急でお話ししたいことがあります」と伝えられ、「僕も既読つけちゃったから、“何ですか?”って返したら、“うちの寝室に飾ってあるガラスケースに入った日本人形から声が聞こえます”って。こわ! と思って」と吐露。すぐに動画を送ってもらうと、犬がうなっているような声が聞こえたそうで、「“インスタのビデオ通話できますか?”って、僕からかけて」と話し、「日本人形を映してるんですけど。ホンマに聞こえるんですよ。う～って」と恐怖体験をぶっちゃけた。

部屋が暗かったため、電気をつけてアップで撮影してもらったという好井。女性は、「寝てるときに声が聞こえたから起きて探したら、これが正体だった」と説明していたが、「ガラスケースにスマホを当ててくれるんですけど。明るいから、ケースにおばあさんが反射してて。う～って、おばあさんが肩にめっちゃ力入れてて……。う～って言ってるのが、反射して映ってるんですよ」と告白。意外なオチに、又吉直樹は、「めっちゃ怖いな(笑)」と苦笑いだった。

また、好井は、衝撃的な光景に思わず、「嘘つけ!」とツッコんでしまったそうで、「おばあさんが、“う～嘘じゃないです!”って。そのまま無言で7秒見つめ合って、僕から通話を消した」という。すると、リビングにいた妻から、「何かあったの?」と心配されたと言い、「“なんでもない”って。だって、別になんでもないから……(笑)」と明かしつつ、「でも、めっちゃ怖かったです。途中まで」と不可思議な出来事を振り返っていた。