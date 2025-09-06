ダンス＆ボーカルグループ・GENERATIONSが6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」(TGC)に出演した。

GENERATIONS

2年ぶりとなるTGCのステージ。1曲目「AGEHA」を披露し、続いて「Y.M.C.A.」では会場一体となって縦に揺れる。大きなウェーブを巻き起こしたGENERATIONSに、MCのEXIT・兼近大樹は「アリーナ壊すつもりかよ！」と感嘆した。

あす7日には、グループとTGCのコラボレーションイベント「TOKYO GENERATIONS COLLECTION」が実施。メンバーそれぞれのステージが展開される予定で、来場を呼びかけた。

TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年から年2回開催している国内最大規模のファッションイベント。ファッションショーをはじめ、アーティストによる音楽ライブ、旬なゲストが登場するスペシャルステージなど、多彩なコンテンツを展開している。第41回となる今回のテーマは「BEYOND TOGETHER」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらにその先へと導く、「さあ、一緒にその先へ行こう」というメッセージを込めている。

(C)マイナビ TOKYO GIRLS COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER