9月6日、さいたまスーパーアリーナ「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」(TGC)が開催。WOWOW連続ドラマ『ストロボ・エッジ Season1』(10月31日配信スタート)のスペシャルステージが展開され、福本莉子、なにわ男子の高橋恭平がシークレットゲストとして登場し、大きな歓声に包まれた。

福本莉子と高橋恭平

福本と高橋は、ファンの声に手を振って笑顔。出演が告知されていた小坂菜緒、山下幸輝、中沢元紀、田鍋梨々花も加わり、6人でランウェイし、トップではおそろいのポーズを決めてほほ笑んだ。

『ストロボ・エッジ』は累計発行部数800万部を誇る咲坂伊緒氏による同名漫画が原作で、瑞々しくも切ない青春のひとときを描き出す。ヒロイン・木下仁菜子を福本、仁菜子が恋する一ノ瀬蓮を高橋が演じる。福本は「連載当初からたくさんの方に愛されている作品。それぞれの片思いを胸に、高校生が揺れ動く儚い青春群像劇となっています。映像もとにかくきれいなので、そこもぜひ注目してほしい」とアピールした。

撮影の雰囲気は和気あいあいの様子。高橋は「楽しみながら。同世代が多いし、関西の出身の子が多いので。福本莉子ちゃんも山下幸輝だし、小坂菜緒ちゃんも。しょっちゅうツッコみながら」と紹介。自分自身と演じる役が「全然違った」と話す山下は「悩んだけど、支えられて作り上げた。原作にキャラクターらしい動きもめちゃくちゃ入れているので、俺も見るのが楽しみ」と語った。青春ラブストーリー初出演となった小坂は「(オファーに)最初はすごく驚いた。でも豪華キャストのみなさんとご一緒できるうれしい気持ちが湧き上がってきた」と振り返った。

作品のキャッチフレーズ「また好きが積もった」にちなんで、「好きが積もったもの」を聞かれると、中沢は「コーン茶」、田鍋は「おにぎり」。高橋は「伸びてきた襟足のハイライト。ここ大事にしている」とコメントすると、お笑いコンビ・EXITの兼近大樹が「襟足もおにぎりの具としていいと思う」とボケ。高橋も「結構いいと思う」と乗っかり、笑わせた。

TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年から年2回開催している国内最大規模のファッションイベント。ファッションショーをはじめ、アーティストによる音楽ライブ、旬なゲストが登場するスペシャルステージなど、多彩なコンテンツを展開している。第41回となる今回のテーマは「BEYOND TOGETHER」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらにその先へと導く、「さあ、一緒にその先へ行こう」というメッセージを込めている。

撮影:蔦野裕