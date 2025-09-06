お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子が8月30日、YouTubeチャンネル『好井まさおの怪談を浴びる会』にゲスト出演。ロケでの心霊体験を明かした。

「3人別々の場所から同じ声を聞いた」

心霊ロケの話題になると、信子は、「この前、ちょうど初めてあって……」と吐露。現場では、「声が聞こえた。男性でした」と打ち明け、「廃ビルの大浴場に、スタッフなしで3人で行ってくださいって。だから、本当に3人しかいないんですよ。手持ちカメラで行って。しばらくそこにいたら、なんかうめき声というか」と状況を説明。好井が、「風の音じゃないの?」とツッコむも、「おかしいのが、3人別々の場所から同じ声を聞いてて」とぶっちゃけた。

男性のうめき声は、「(すがちゃん最高No.1は)外から聞こえた。窓ガラスがバリバリに割れてたんで。うちは横から聞こえた。きょんちぃは後ろから聞こえた」そうで、「しかも、急にガラスを踏む音が浴室の中に響いたんですよ」とさらなる恐怖を回顧。好井が、“やらせ”を疑うも、「ホントに裏の話ですけど、“正直言ってみ? いたっしょ? やったっしょ? やらせっしょ?”って言ったんですけど……。“マジでいないです”みたいな。本当に怖かった」とキッパリ否定した。

心霊ロケの後、「ちゃんとお祓いしてもらいました」と語った信子。しかし、「もう一個、不思議体験というか……」と前置きしながら、「急にお線香の匂いがした」と告白。その場では、線香を焚いていなかったため、「ご先祖さまが守ってくれた」と想像すると、好井は、「どっか行かれたんかな? 線香焚いたら成仏するみたいな」と思案顔。「ええ? ヤバっ! じゃあ、うちずっとニコイチだったってこと?」と話す信子に、好井が3～4体憑いていた可能性を指摘すると、「フェス?」と返して笑わせていた。

コメント欄には、「お化けに対してニコイチって表現するの流石すぎる笑」「ギャル怪談めちゃくちゃ最高に楽しい」「フェスwww」「怖いしめちゃ面白かった」「無事で何より」などの反響が寄せられている。