群馬県吾妻郡長野原町「八ッ場ダム」のカメラ設備が、何者かに襲撃された模様。犯行の一部始終が、カメラに収められていました!

【八ッ場便り】

先日、八ッ場ダム管内のカメラ設備が何者かに襲撃されました。

カメラを正面から睨みつける大胆な犯行でしたが、設備に被害等はありませんでした。襲撃者は現在も逃亡中です。

皆様も突然の襲撃にはご注意ください。

※動画は0.12倍速です。

(@mlit_yamba_Dより引用)

観光地での落書き被害や、公共設備の金属盗難被害など、さまざまな事件が起きる世の中。今度はダムのカメラ設備が狙われたのでしょうか。しかもカメラを正面から睨みつけ、自らその姿をさらすとは大胆不敵!

今もなお逃亡中だという犯人の正体が、こちらです!

ん? 猿? それとも鷲? いえいえ、雀なんです!!

小さな羽を大きく広げ、バッサバサと勢いよくカメラに向かってくる鳥。てっきり猛禽類かと思ったら……、まさかの雀(笑)。ガッツリ衝突したので心配しましたが、カメラも雀さんも大丈夫そうです!

この動画が公開されると、「かわいい襲撃者w」「何者かに襲撃.....すずめやんけwww」「現在も逃亡中w」「なんて大胆な(笑) こういう平和な話題が好きだわぁ」「何事かっ?って思ったら なんかほっこりした笑」「朝から嫌なニュース! かと思いきや ほんわかニュースやないですか笑」と、みなさんほっこり。執筆時点までに14万を超えるいいねが寄せられています。

単に光るものに反応しただけなのか、それともカメラに映りたかったのか、犯行理由は定かではありませんが、なんとも可愛い襲撃事件。みなさんも、レンズを向ける際には気をつけてくださいね。