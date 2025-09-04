夏休み最終日、みなさんは何をしていたでしょうか? 慌てて残りの宿題に取り組んだり、明日から早起きしなきゃ〜と憂鬱な気分になったり。そんな8月31日。淡路島にある「淡路ファームパーク イングランドの丘」では、頭を抱える1頭のコアラが……。

夏休みが終わらない方法を一緒に考えてみる@(・●・)@

(@englandhill_zooより引用)

なんて可愛らしい! コアラもこんなポーズをとることがあるんですね。人間みたいで癒されます(笑)。

この画像が投稿されると、SNSでは「終わることを覚悟したか、、、」「私も一緒に考えます!(真剣に)」「なんか思いついたかな?」「8月32日へ」といった声が。8月32日、行けるものなら行ってみたい気もしますね。

さて、考えに考えた結果はというと……

残念ながら、何も思いつかなったようです。で、この表情(笑)

落胆し、大きなため息をついたところでしょうか? 諦めた感のコアラさんの表情もまた、人間にそっくり。夏休みが終わってしまうのはちょっぴり寂しい気もしますが、コアラさんのお陰でなんだか元気が出てきたかも⁉

学校に行けば友達や先生にも会えるし、給食や学食も食べられる! 夏休みを満喫した後は、学校生活を楽しみましょう!