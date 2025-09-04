子どもと動物の交流でしか得られない栄養ってありますよね。YouTubeチャンネル「もんちゃんっていうよ。」に投稿された、シベリアンハスキーと幼い女の子の様子に癒される人が続出中です。

ママが出産に伴う入院をしているため、寂しい日々を過ごしている現在1歳の「娘ちゃん」。それでも、カメラの前では元気に振る舞い、寂しさを全く感じさせません。

元気そうに振る舞う娘ちゃん

そんな娘ちゃんの寂しさを紛らわしてくれているのが、シベリアンハスキーの「もんちゃん」。寝る前になるとママを探して不安そうな素振りを見せる娘ちゃんを、もんちゃんは寝かしつけから添い寝までして寄り添います。

もんちゃんがいるから寂しくない

この日も娘ちゃんはぐっすり就寝。一方、もんちゃんは娘ちゃんを気遣い、あくびをしたり、目をしょぼしょぼさせたりしながらも寝ずに見守ります。その健気さがとても愛らしいですね。

夜中も娘ちゃんを見守り続けていたのか、朝を迎えても眠そうな表情を見せるもんちゃん。無事に娘ちゃんの就寝から起床を見届けたことに安心し、もんちゃんはベッドでゆったりしていました。

わずか8分の動画ですが、「可愛い」と「尊い」がふんだんに詰め込まれています……!

コメント欄には、「もんちゃんが大人過ぎる！優しすぎる！賢すぎる！」「もんちゃん本当に賢いです」と、娘ちゃんの子守を完遂するもんちゃんの頭の良さを絶賛する声が相次いでいます。さらには、娘ちゃんともんちゃんのあまりの可愛さに「めっちゃ可愛いほんとに可愛いまじで可愛すぎる」と語彙力を失ってしまう人も。

今後も、何気ない日常を収めた動画を投稿し続けてほしいですね。