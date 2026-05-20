「実は2年間……」俳優の谷花音が、国家資格を取得したことを自身のインスタグラムで報告。俳優業と両立しながら続けていた“ダブルスクール生活”に、称賛の声が寄せられている。

  • 谷花音　2017年撮影

    谷花音　2017年撮影

高校時代はアメリカに語学留学、大学も一般入試で進学　

2021年にアメリカの高校に語学留学、そして2023年には一般入試で大学に進学したことを公表していた谷。

10日、自身のインスタグラムを更新した谷は「じゃーーーん!」と調理師免許証を持った写真を投稿し、「実は実は……2年間大学と専門学校のダブルスクールでした!!」と国家資格を取得したことを報告した。

続けて、「ある日は舞台に立ち、ある日は中華鍋を振り、ある日は栄養学を学び、ある日は大学でゼミに出る」「そこからダッシュで専門へ!!」「そんな日々を送っていました笑笑」と俳優業と並行しながらだったというダブルスクールの日々を回顧。

「周りの人からはすごいね、偉いねと言われることもありましたが、大学の先生やお友達、専門の先生やクラスメイトのみなさん、周りの方々の助けがなかったら叶えることのできなかった」と周囲の協力に感謝を伝えていた。

この報告にファンからは、「人として立派すぎる」「見習いたい」「女優業も学業も両立させて素晴らしい」「バイタリティーがすごい」「励まされました」など絶賛のコメントが寄せられた。

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