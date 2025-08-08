フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」では、伊藤あさひが主演する『女性用風俗』を、8日から独占配信している。

物語の舞台は、主婦、タレント、女医…女としての幸せを見失った彼女たちがたどり着いた、女性専用風俗店。セラピスト・晴輝(伊藤)の施術により、身体だけでなく心もほどけてゆく。だが、客に幸せを与える彼自身もまた、ある秘密と癒えぬ傷を抱えていた──。

「FOD SHORT」は、7月1日にサービスを開始。「短いのに、心に残るドラマ。」をコンセプトに、1話約1分の縦型ショートドラマを配信している。スマホでの視聴に最適化され、毎日5話ずつ無料で視聴可能となっている。

キャストのコメントは、以下の通り。

■伊藤あさひ

「初めての縦型ドラマ出演で、女性用風俗のセラピストという、自分でもこれまで想像したことのなかった世界を体験させていただきました。

晴輝として女性の心に寄り添いながら、素敵なキャスト・スタッフの皆様と共に、試行錯誤を重ねて駆け抜けた撮影期間でした。

女性に癒しを届ける“完璧な王子様”のように見える晴輝ですが、彼の抱える過去や、この仕事を続ける理由にもぜひ注目していただき、作品を楽しんでいただけたら嬉しいです」

■片山萌美

「伶夏役の片山萌美です。『女性用風俗』という真っ直ぐなタイトルの台本をドキドキしながら読みました。イメージと違い、自分以外の“人”に対して“癒し”を求めるストーリーに“人間らしさ”を感じました。私の役はセラピストの晴輝となんだかワケあり…？？な空気を纏っております。どんなワケがあるのか最後まで観ていただけると嬉しいです」

■原幹恵

「初めてお話しを聞いたときはキャッチーなタイトルに驚き、台本を読み進めるのにもドキドキしてしまいました。

私が演じる萌子が抱える悩みや生きづらさに共感するところもあり、誠心誠意演じさせていただきました。 萌子のように気持ちに蓋をしてしまう瞬間は誰しもが経験したことがあるのではないでしょうか。 “自分のことは、自分で変えることができる。未来を変えられるのは自分。”そんな一歩を踏み出す勇気をもらえるエピソードになっています。ぜひ、お楽しみください」

■緒方ありさ

「お話をいただいたときは、ストレートなタイトルに驚きました。

でも、私が演じた秋那と夫のすれ違いは、本当に些細なことがきっかけで起こるので、とても共感できました。

家族ほど、お互いに分かっているつもりで、コミュニケーションが減ってしまうものですよね。撮影期間は短かったですが、皆さんの真剣な姿勢にたくさん刺激をいただき、現場に行くのが楽しみな毎日でした。最後までお楽しみください！」

■海津雪乃

「どんな時も笑顔を忘れない四季子に、私自身がそっと背中を押されていました。

四季子としてこの作品に参加できたことを、心から嬉しく思います。

誰かを想う優しさが、観てくださる方の時間に寄り添えますように」

【編集部MEMO】

(C)フジテレビ