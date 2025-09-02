瓜“3つ”の三つ子の姉妹のパパ、@tripletpapa3さん。ある時、奥さんからこんなお願いをされてピンチに陥ってしまいました……。

お揃いの服を着て、そっくりな寝顔で眠っている三つ子ちゃんたち。腕の位置、顔の向きまでまったく同じです……。

この中から、「長女を連れてきて」と奥さんに頼まれたパパさん。見分けがつかず、誰を連れて行けばいいか分からなくなってしまいました。

この動画に、「これは分からん」「難易度MAXのクイズだ…」「確かにスイカだから瓜三つだね」「この状態で見分けがつくお母さんがすごいと思います」「3人とも可愛いってことしか分からんな」と多くのコメントが。

また、「育てられてる途中で入違ってたりしないの? 」というコメントには、「起きてる時はさすがにパパもわかります笑」と、tripletpapa3さん。目を閉じた状態だとそっくり度が増すのかもしれませんね。

ちなみに、tripletpapa3さんにお話を聞いたところ、結局誰が長女かは分からなかったのだそう。間違えた子を連れて行ってみんなを起こしてしまうのも困るため、奥さんを呼んだのだとか。普段の三つ子ちゃんの見分け方について聞いてみると、「三人の中で長女だけ顔が少し違うんですよ。次女と三女はめちゃめちゃ似てますが、三女はが二重なので見分けがつきますね。ただ、寝てる時後姿は全員同じ見えます……。周りから見たらもちろん全員同じ顔に見えるので、出かけるたびにかなり多くの人に声をかけて頂き、一卵性の三つ子ってすぐばれますね(笑)」と、お話いただきました。

顔はそっくりだけど、それぞれ違った個性を持つ3人の成長が楽しみですね!