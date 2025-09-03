指しゃぶりがなかなかやめられないお子さんを見て、「いつまで続くのかな」と心配になったことはありませんか? そんな親御さんにとって希望の光となるような、素敵なエピソードがXで話題になっています。

投稿者は、2歳の息子さんを育てる「はるぐれお(@harugureo)」さん。最近指しゃぶりをしなくなったお子さんについて保育園の先生に報告したところ、その理由が予想外のものだったそうです。

2歳10ヶ月

最近指吸い（指しゃぶり）しなくなった！

保育園の先生に最近指吸いしなくなったって報告したら、

『〇〇くんが指吸ってる時に美味しそうだねぇ、先生も食べて良い？』

って言ってから吸うの辞めるようになりましたって教えてくれたwwどんな温度感で言ったのか気になるwww(@harugureoより引用)

保育園の先生によると、お子さんが指しゃぶりをしている時に「〇〇くんが指吸ってる時に美味しそうだねぇ、先生も食べて良い? 」と声をかけたところ、それ以降指しゃぶりをやめるようになったとのこと。

はるぐれおさんも「どんな温度感で言ったのか気になる」とコメントしており、先生の絶妙な声かけのタイミングや雰囲気が気になるところです。

このはるぐれおさんの投稿に、「多分ｺﾞｺﾞｺﾞｺﾞｺﾞｺﾞ…って背景に書いてあったんじゃないですかね？」「それで危険を察知できたんですかね、すごい」「うちのコも指吸いめちゃくちゃするから私も言ってみよう！」といった声が寄せられたほか、「うちの子は、逆に「お母さんも吸う？」って勧めてきた」「これ我が子に言ったらいいよって差し出された笑」「我が家はこれを言うと、親指を分けてくれます」と、さらに上を行く子たちも……。手ごわい!

指しゃぶりは多くの子どもが通る成長過程の一つですが、無理にやめさせようとするのではなく、子どもの気持ちに寄り添いながら自然に卒業できるよう導く保育園の先生の技術には感心させられます。

「美味しそう」という表現で子どもの行動を肯定的に捉えつつ、「先生も食べて良い? 」という問いかけで子ども自身に考えさせる余地を作る。このような温かくユーモアのある声かけが、お子さんの心に響いたのかもしれませんね。

保育のプロならではの、子どもの成長を見守る温かい眼差しが感じられる素敵なエピソードでした。