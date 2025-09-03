2024年に5年半ぶりに活動再開を果たした西野カナの最新ツアー『西野カナ Fall In Love With You Again Tour 2025』から、埼玉・さいたまスーパーアリーナでの追加公演が、WOWOWで9月6日(19:00～)から独占放送・配信される。

西野カナ

各地ソールドアウトの反響を受けてのこの公演では、最新ミニアルバム『Love Again』からの楽曲に加え、彼女の代名詞ともいえる共感度の高いラブソングがふんだんに散りばめられ、懐かしさと新しい姿を見せるセットリストや演出、華やかな衣装とパフォーマンスで魅了した。

WOWOWでは、歴代ライブ全10本とMV集を毎月放送する7カ月連続特集も展開。西野は「活動を再開して初めてのツアーで、各地のみなさんと直接会える時間が本当に幸せでした。ステージから見えた笑顔や声援に、何度も胸が熱くなりました。今回のツアーも衣装や演出にたくさんのこだわりを込めています。早替えも見どころのひとつ。新しい曲と懐かしい曲を織り交ぜたセットリストになっているので、ぜひ楽しんでいただけたらうれしいです!」とコメントしている。

主な放送ラインナップは、以下の通り。

『西野カナ Fall In Love With You Again Tour 2025』

9月6日19:00～ WOWOWプライムで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後～2週間アーカイブ配信あり

『西野カナ Kana Nishino Love Again Live 2024』

10月10日19:00～ WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後～2週間アーカイブ配信あり

『西野カナ Kana Nishino Love Collection Live 2019』

10月10日21:15～ WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後～2週間アーカイブ配信あり